به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان که به میزبانی هلند در حال برگزاری است، انتخابات کمیته‎های مختلف فدراسیون جهانی (ITTF) روز سه شنبه برگزار شد که طی آن دو نفر از نمایندگان کشورمان در جایگاه‎های خود ابقا شدند و یک کاندیدای ایرانی دیگر نیز موفق به کسب آرا لازم برای عضویت شد. این در حالی است که تنیس روی میز ایران به واسطه برگزاری این انتخابت مهمترین کرسی که در میان کمیته‎های فدراسیون جهانی در اختیار داشت را از دست داد!

کمیته قوانین فدراسیون جهانی تنیس روی میز مهمترین کرسی ایران در میان کمیته های ITTF بود اما کاندیدای ایرانی این کمیته در انتخابات برگزار شده آرا لازم برای عضویت را به دست نیاورد و بدین ترتیب این کرسی مهم از دست ایران خارج شد.

سیمین رضایی، تنها داور بلوبج تنیس روی میزایران عضو ایرانی کمیته قوانین فدراسیون جهانی بود که دو سال پیش و در جریان رقابت‎های 2009 یوکوهاما ژاپن موفق به حضور در این کمیته شد. اما فدراسیون تنیس روی میز کشورمان که اخیرا سیمین رضایی را به اتهام رعایت نکردن مقررات در خروج از کشور و دریافت نکردن مصوبه شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی برای مدت یک سال از فعالیت‎های داخلی و خارجی محروم کرد، این داور بین‌المللی کشورمان را به عنوان کاندیدای دوباره عضویت در کمیته قوانین معرفی نکرد.

پری مرندی کاندیدای ایرانی عضویت در کمیته قوانین فدراسیون جهانی تنیس روی میز بود که موفق نشد در انتخابات برگزار شده صاحب آرا لازم شود و بدین ترتیب تنیس روی میز ایران مهمترین کرسی خود در میان کمیته‎های فدراسیون جهانی را از دست داد.

البته انتخابات دیگر کمیته‎های فدراسیون جهانی نیز برگزار شد که طی آن هوشنگ بزرگزاده، ملی‎پوش پیشین کشورمان در سمت خود به عنوان عضو کمیته پیشکسوتان ابقا شد. افشین بدیعی نیز جایگاه خود به عنوان عضو کمیته رسانه‎ها را حفظ کرد.

محمد زارع‎پور، رئیس فدراسیون تنیس روی میز از کاندیداهای ایرانی فدراسیون جهانی بود که برای عضویت در بخش جانبازان موفق به کسب رای لازم نشد اما کاندیداتوری وی برای عضویت در کمیته تجهیزات نتیجه بخش بود.

اعضای کمیته تجهیزات در قالب دو دسته فعالیت‎های خود را انجام می‏دهند. اعضایی که حضور فیزیکی در نشست‏ها دارند و اعضایی که به صورت مکاتبه‎ای با این کمیته در ارتباط هستند. فعالیت نماینده کشورمان در کمیته تجهیزات به این صورت است.