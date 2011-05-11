اجرای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی در 6 شهرستان خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طاهره بختیاری در نشست مدیران و مسئولان اجرایی تشکلهای مردم نهاد مجری طرحهای فرهنگی در این استان که صبح چهارشنبه در این اداره برگزار شد، گفت: ملاک انتخاب شهرها در اجرای طرحهای فرهنگی محرومیت، بالا بودن میزان حاشیهنشینی، ازدیاد نفوس و بالا بودن میزان آسیبهای اجتماعی است.
وی افزود: این طرحها با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی طراحی شده و بودجه آن از طریق استانداری و از محل ارتقای شاخصهای فرهنگی تأمین شده است.
وی تأکید کرد: تشکل های مردم نهاد در این برنامه هدف خود را تعدیل و کاهش آسیبهای اجتماعی مناطق اجرای طرح قرار می دهند.
طاهره بختیاری اظهار داشت: مشهد یک میلیون نفر حاشیهنشین دارد که این موضوع، پتانسیل بالایی برای آسیب دارد و آسیبهای زیادی این مناطق را تهدید میکند.
معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر مشارکت اجتماعی در افراد تقویت شود میزان سلامت اجتماعی افزایش مییابد.
حسن حاجیپور افزود: بالا بردن سطح باورهای دینی، تابآوری، مدیریت زندگی، احساس تفاهم و اشتراک مساعی، تقویت روح همکاری و فعالیت داوطلبانه و افزایش توانمندیهای اجتماعی، از اهداف برنامههای فرهنگی بهزیستی است.
وی خطاب به مدیران مجری برنامههای فرهنگی بهزیستی گفت: تمام مراحل طرحها از اول تا آخر مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار میگیرد و اختصاص بودجهها بر اساس ارزیابی نهایی طرحها انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: پایش طرحها به صورت دقیق و کامل انجام میگیرد که نتیجه آن برای تخصیص بودجه در سالهای آینده لازم است.
در نشست مجریان طرحهای فرهنگی بهزیستی خراسان رضوی، مدیران 80 مؤسسه و نهاد غیر دولتی، راهکارهای اجرای طرحهای مصوب فرهنگی در مناطق تعیین شده را بررسی کردند.
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