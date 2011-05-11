دقت ناشر ایرانی جلوی جعل تاریخ را گرفت/ ابن سینا پزشک عربی!

محمود آموزگار مدیرعامل موسسه فرهنگی "آمه" که در بخش بین الملل بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بخش بین‌الملل، ناشران و موسسان ایرانی که نمایندگی ناشران خارجی را برای عرضه آثارشان در کشور را برعهده دارند، کار حساس‌تری به گردن گرفته‌اند، چرا که لازم است بر محتوای آثاری که عرضه می‌کنند نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: در همین راستا یکی از کتاب‌های پزشکی را پس از بررسی، از عرضه در نمایشگاه کتاب خارج کردیم؛ چرا که متوجه شدیم در این کتاب از ابوعلی سینا و رازی به عنوان دو پزشک عربی نام برده بود.

مدیر موسسه آمه با تاکید بر اینکه وقتی نمایندگی ناشران خارجی در کشورمان پذیرفته می‌شود، لازم است چنین نظارت‌هایی هم وجود داشته باشد، گفت: ما به عنوان نماینده توزیع کتاب‌های این ناشر در ایران، تذکری هم به آنها دادیم تا در چاپ‌های بعدی این مورد را اصلاح کنند.

آموزگار افزود: در بخش بین‌الملل نمایشگاه در کنار حساسیت‌های موضوعی، مسائلی چون سال چاپ، کیفیت و قیمت کتاب‌ها نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

این ناشر با اشاره به اینکه کتاب‌های پزشکی جزو آثار پرفروش غرفه آمه در چند روز برپایی نمایشگاه بوده است، بیان کرد: اتفاق خوبی که امسال در نمایشگاه رخ داده، تشکیل کمیته رسیدگی به شکایت شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان است. این کمیته در صورت رسیدن هر نوع شکایت تشکیل جلسه می‌دهد و انجمن فرهنگی ناشران بین‌الملل به عنوان مرجع کارشناسی در جلسه شرکت می‌کند.

وی در پایان اشاره کرد: آنچه در جلسه به تصویب می‌رسد به مسئولان وزارت ارشاد اعلام می‌شود و تصمیم نهایی با آنهاست. تشکیل چنین کمیته‌ای اتفاق خوبی است که اگر جدی گرفته شود در سال‌های آینده می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد تا در بخش بین‌الملل نمایشگاه بهتری داشته باشیم.