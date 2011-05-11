برگزاری مراسم روز جهانی نجوم در آسمان شب کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، موسسه آسمان شب کلیه علاقه‌مندان به دانش نجوم را به میهمانی نجومی خود دعوت می کند.

روز جمعه 23 اردیبهشت ماه برنامه های متنوعی به منظور بزرگداشت روز جهانی نجوم در موسسه آسمان شب برگزار می

گردد.

ابزارهای نجومی، نمایش فیلم های نجوم و فضا با حضور کارشناسان موسسه، سخنرانی نجومی با موضوع شگفتی های اخترشناسی توسط بابک امین تفرشی، شبیه سازی دیجیتال از زیبایی های آسمان شب توسط آسمان نمای دیجیتال در گنبد بادی، و رصد خورشید، ماه، سیاه زحل و تعدادی از اجرام ژرف آسمان در رصد خانه آسمان شب خواهد بود.

این برنامه از ساعت 10 صبح جمعه 23 اردیبهشت آغاز شده و تا ساعت 20 ادامه می یابد.

آسمان شب از کلیه علاقه مندان به دانش اخترشناسی دعوت میکند تا در این روز میهمان زیبایی آسمان شب باشد.

علاقه مندان جهت شرکت در این مراسم به آدرس تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از پل سید خندان - بلوار مجتبایی - ابتدای خیابان جلفا - پلاک 49 مراجعه و برای دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن های 22888480 و 22888278 تماس حاصل نمایند.

