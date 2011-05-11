فیش گاز مشترکان مازندران تعدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عرب مقصودی افزود: با تغییر اقلیم های آب و هوایی در مازندران، صورتحساب های مشترکان گاز تعدیل و قبوض جدید برای آنها صادر شده است.

وی با قدردانی از تعامل مطلوب مردم مازندران برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اظهار داشت: به دلیل انتقال مازندران از اقلیم چهار به اقلیم سه در تقسیم بندی کشوری، تعدادی از شهرهای کوهپایه ای استان به اقلیم دو، تمامی صورتحساب های زمستان سال گذشته مشترکان گاز خانگی تعدیل شد.

عرب مقصودی با بیان اینکه چگونگی محاسبه گازبهای مشترکان خانگی گاز طبیعی در سایت شرکت ملی گاز ایران قابل مشاهده است، اظهار داشت: بستانکاری کلیه مشترکان خانگی مازندران در اولین صورتحساب صادره به حساب مشترکان منظور خواهد شد.