  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۸

فیش گاز مشترکان مازندران تعدیل شد

فیش گاز مشترکان مازندران تعدیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز مازندران از تعدیل فیشهای گاز مشترکان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عرب مقصودی افزود: با تغییر اقلیم های آب و هوایی در مازندران، صورتحساب های مشترکان گاز تعدیل و قبوض جدید برای آنها صادر شده است.

وی با قدردانی از تعامل مطلوب مردم مازندران برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اظهار داشت: به دلیل انتقال مازندران از اقلیم چهار به اقلیم سه در تقسیم بندی کشوری، تعدادی از شهرهای کوهپایه ای استان به اقلیم دو، تمامی صورتحساب های زمستان سال گذشته مشترکان گاز خانگی تعدیل شد.
 
عرب مقصودی با بیان اینکه چگونگی محاسبه گازبهای مشترکان خانگی گاز طبیعی در سایت شرکت ملی گاز ایران قابل مشاهده است، اظهار داشت: بستانکاری کلیه مشترکان خانگی مازندران در اولین صورتحساب صادره به حساب مشترکان منظور خواهد شد.
 
وی با اشاره به اینکه فیش اصلاح شده کلیه مشترکان به زودی به آدرس منزل آنها ارسال خواهد شد، یادآور شد: مشترکان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی WWW.NIGC.IR (شرکت ملی گاز ایران) و وارد کردن شماره اشتراک خود(در بخش صورتحساب گاز طبیعی) نسبت به آخرین وضعیت فیش گاز خود اطلاع لازم را کسب کنند.
کد مطلب 1309230

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها