به گزارش خبرگزاری مهر، این دو نمایش که از کارهای قبلی گروه "تی توک" است باهم در سالن تازه تأسیس گروه به صحنه می‌روند. "تنها سگ اولی می‌داند چرا پارس می‌کند مکبث" که شهریورماه 89 نیز درکارگاه نمایش تئاتر شهر اجرای عمومی شد، جایزه بهترین نمایش بخش تجربه‌های نو بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را به خود اختصاص داد.



این اثر اقتباسی از مکبث شکسپیر است که پشت‌کوهی آن را بر اساس آیین‌های بومی و مراسم زار منطقه جنوب ایران و با نگاهی طنزآمیز نوشته است. این نمایش آغاز و پایان یک دیکتاتوری را نشان می‌دهد که مکبث برای بابا‌زار شدن دست به جنایت می‌زند و از پادشاهی اسکاتلند به بابا‌زاری اهل هوا در جنوب ایران می‌پیوندد. داوود اسلامی، محمد سایبانی، فریبا امیری، مسعود اولی بندری، بهروز عباسی، مجید کشاورز، مریم حکمت و رضا کولغانی بازیگران این اجرا هستند.



نمایش دوم این رپرتوار، اجرای عروسکی "حقیقت العشق ..." نمایشی موزیکال و تلفیقی از ابزار و بازیگر است که در آن نی به عنوان ابزاری نمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. متن این نمایش را نیز ابراهیم پشت‌کوهی بر اساس تصنیف‌ها و سروده‌هایی از "ابراهیم منصفی" خواننده قدیمی هرمزگان و سروده‌های خود نوشته است و در آن برخی از اسطوره‌های هرمزگان نیز معرفی می‌شوند.



این نمایش همچنین برگزیده جشنواره تئاترعروسکی ضامن آهو است و محمد سایبانی، سیما پورسالاری، رضا کولغانی، فریبا امیری، مسعود اولی بندری، مریم نحوی و بهروز عباسی دشتی به عنوان بازیگران و عروسک گردانان آن هستند.