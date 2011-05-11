  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

سرکرده خبرساز القاعده/

انتشار اسامی سه زن رهبر القاعده/ شکایت پسر بن لادن از اوباما

انتشار اسامی سه زن رهبر القاعده/ شکایت پسر بن لادن از اوباما

یک شبکه خبری در آمریکا اسامی سه زن بن لادن را که اخیرا بیوه شده اند را منتشر کرد، زنانی که دو نفر آنان اهل عربستان سعودی و دیگری یمنی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی. ان.ان آمریکا اخیرا درگزارشی به زنان سرکرده القاعده اشاره کرد و نوشت: "امل عبدالفتاح" زن یمنی، "خیریه صبار" معروف به ابوحمزه و "سهام صبار" معروف به ام خالد دو زن عربستانی بن لادن هستند که پس از عملیات اخیر نیروهای آمریکایی بازداشت شده اند.

این در حالی است که "رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان سه شنبه شب اعلام کرده بود که اسلام آباد مجوز بازجویی از زنان بن لادن را به آمریکاییها می دهد. وزیر کشور پاکستان البته زمانی برای این مسئله تعیین نکرد.

از سوی دیگر، منابع خبری در ساعات گذشته از شکایت قضایی یکی از پسران بن لادن از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به علت انداختن جسد پدرش در دریا خبر می دهند. پسر بن لادن در نظر دارد در پی انداخته شدن جسد پدرش به دریا از اوباما شکایت کرده و از وی علل این مسئله را جویا شود.

کد مطلب 1309239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها