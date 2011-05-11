انتشار اسامی سه زن رهبر القاعده/ شکایت پسر بن لادن از اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی. ان.ان آمریکا اخیرا درگزارشی به زنان سرکرده القاعده اشاره کرد و نوشت: "امل عبدالفتاح" زن یمنی، "خیریه صبار" معروف به ابوحمزه و "سهام صبار" معروف به ام خالد دو زن عربستانی بن لادن هستند که پس از عملیات اخیر نیروهای آمریکایی بازداشت شده اند.

این در حالی است که "رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان سه شنبه شب اعلام کرده بود که اسلام آباد مجوز بازجویی از زنان بن لادن را به آمریکاییها می دهد. وزیر کشور پاکستان البته زمانی برای این مسئله تعیین نکرد.

از سوی دیگر، منابع خبری در ساعات گذشته از شکایت قضایی یکی از پسران بن لادن از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به علت انداختن جسد پدرش در دریا خبر می دهند. پسر بن لادن در نظر دارد در پی انداخته شدن جسد پدرش به دریا از اوباما شکایت کرده و از وی علل این مسئله را جویا شود.