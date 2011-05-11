یک میلیون و 600 هزار نفر در نوبت تمتع

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لیالی گفت:‌ سالانه حدود 100 هزار زائر به عربستان اعزام می شوند و امکان افزایش ظرفیت در عملیات حج تمتع وجود ندارد.

وی افزود:‌ برای پذیرش افراد جدید برای حج تمتع هیچ برنامه ای در سازمان حج و زیارت وجود ندارد زیرا اعزام این افراد، حدود 16 تا 17 سال به طول می انجامد.

لیالی افزود:‌ تنها شرطی که از دو سال پیش برای زائران قائل شده ایم اعزام افراد بالای 80 سال است که با توجه به آمار مشخص این افراد ، برنامه ریزی برای آنها ‌در دستور کار سازمان حج و زیارت است .

گفتنی است به علت محدودیت مکانی اماکن مقدسه ( همانند منا ) افزایش زائر توسط کشور میزبان وجود ندارد.

بعثه مقام معظم رهبری برای حج تمتع امسال برنامه های فرهنگی و دینی وسیعی برای زائران ایرانی بیت الله الحرام تدارک دیده است.