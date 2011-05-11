دکتر عین الله خادمی درمورد قوانین و ضوابط تفکر و باور به خبرنگار مهر گفت: برای تفکر و باور قوانین و ضوابطی را می‌‍توان ذکر کرد که بطور معمول آنها را تحت عنوان قوانین و ضوابط منطق شمرد. علم منطق و قوانینی منطقی که برای تفکر وجود دارند در منطق صوری بحث می‌شوند که به صورت تفکر توجه می‌کنند .

وی افزود: البته به ماده تفکرهم از جهت صحت و سقم آن هم پرداخته می‎شود.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی درمورد اینکه آیا قوانین و ضوابط تفکر و باور جهانشمول و فراگیر هستند یا وابسته به فرهنگ و سنتی خاص هستند، نیز اظهارداشت: قوانینی که در منطق صوری مطرح می‌شوند اختصاص به زمان و مکان و سنت و فرهنگی خاص ندارند یعنی در اصل حالت جهانشمول دارند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه اسلامی یادآورشد: این قوانین را در فرهنگها و سنن مختلف می‌توان یافت و از آنها استفاده می‌‍شود. شاهد آن هم همین منطق ارسطویی است. اگر چه در کنار این منطق منطق‎های دیگری پدید آمد و اگر چه در منطقهای دیگر تحولات صورت گرفت ولیکن در کل منطق ارسطویی حاکم بر تفکر وباور اندیشه‎ورزان است.