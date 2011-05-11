دهمین دوره مسابقات فنی و حرفه ای کشور بکار خود پایان داد

به گزارش خبر نگار مهر در اردبیل، در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات که ظهر چهارشنبه در سالن ولایت اردبیل برگزار شد، ابراهیم سحر خیز معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: امسال بعد از سال‌ها به یک توسعه متوازن بین رشته‌ ای و هدایت تحصیلی درست دانش آموزان دست یافته ایم و در آینده به خیلی از انتظارات، جامع عمل پوشانده خواهد شد.

وی بیان کرد: در سال جهاد اقتصادی می توان با یک حرکت جهاد گونه بستر اشتغال را از طریق توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها فراهم کرد.

سحر خیز توسعه کشور را در گرو توسعه منابع انسانی دانست و اضافه کرد: توسعه منابع انسانی نیز وابسته به توسعه هنرستان ها و رشته‌های فنی و حرفه‌ای و صنایع است.

معاون وزیر آموزش و پرورش استفاده از تجارب کشورهای اروپایی توسعه یافته و آسیایی پیشرو را در این زمینه ضروری دانست و متذکر شد: اگر امروز در این کشورها شاهد تحول در تولید علم و دانش و تبدیل آن به فناوری هستیم همه در سایه سرمایه‌گذاری مناسب در رشته‌های فنی و حرفه ای و کار و دانش بوده است.

سحر خیز بیان کرد: امروز برای همه تکلیف است که در این مسیر گام اساسی بردارد تا بتوان به افق سال 1404 که ساختن ایرانی آباد ، مستقل و پیشرفته است بر اساس نقش جامع علمی کشور و نقشه آمایش سرزمینی و توسعه استانی راه یافت.

در این مراسم مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز اظهار داشت: برگزاری دهمین دوره مسابقات هنرجویان هنرستان های کشور در اردبیل طلیعه خوبی برای رشد سیستم آموزشی استان است و بدون شک تحول در کشور بر محور آموزش و پرورش و نیروهای خلاق آن رخ خواهد داد.

احمد محمود زاده با اشاره به سیاست وزارت آموزش و پرورش در حمایت و توسعه از رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش تصریح کرد: این حرکت گام اساسی در تحول بنیادین و توجه به نوسازی تجهیزات و امکانات است.

وی یادآور شد: امسال 20 درصد از اعتبارات عمرانی برای تجهیز هنرستان ها اختصاص می یابد که در این زمینه برنامه ریزی ها مدونی انجام شده است.

محمود زاده افزود: انتظار می رود در آینده برخی نواقص در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری برطرف شود و اردبیل در سال های آینده میزبان شایسته تری برای چنین مسابقاتی باشد.

در پایان این مراسم از 102 نفر هنرجوی برگزیده هنرستان های فنی و حرفه ای و کار دانش سراسر کشور در 34 رشته با اهداء لوح و هدایایی تجلیل شد.