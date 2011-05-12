دومین جشنواره شهر و رسانه در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، موسی شاعری معاون شهردار اهواز گفت: در پی استقبال خبرنگاران و اصحاب رسانه از برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات شهر و رسانه در سال گذشته، برآن شدیم تا دومین جشنواره شهر و رسانه را در ابعادی گسترده تر از سال گذشته برگزار کنیم.

وی در مورد هدف برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره شهر و رسانه با هدف ارج نهادن به تلاش های صادقانه فعالان رسانه ها همچنین استفاده از نگاه تیزبین خبرنگاران در راستای شناسایی و رفع مشکلات شهری برگزار می شود.



شاعری افزود: با توجه به استقبال و مشارکت بسیار خوب اصحاب رسانه در جشنواره سال گذشته و بنا به درخواست شرکت کنندگان و اهالی مطبوعات امسال این جشنواره را با رشته ها و گرایش های متفاوت تر و در گستره استانی برگزار می شود.



وی با بیان اینکه فراخوان این جشنواره خرداد ماه اعلام و اختتامیه این جشنواره نیز مرداد ماه برگزار می‌شود، گفت: با توجه به فضای حاکم بر مطبوعات استان، به نظر می رسد برگزاری چنین جشنواره هایی در ایجاد شور و نشاط و تحرک مثبت در مطبوعات بتواند موثر واقع شود.



معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری اهواز اظهار داشت: امسال جشنواره شهر و رسانه بخشهای جنبی نیز خواهد داشت که جزئیات آن متعاقبا اعلام می شود.