تکثیر درون شیشه ای قارچهای میکوریز آربوسکولار در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجری این طرح پژوهشی با بیان اینکه استفاده از قارچهای میکوریز آربوسکولار جهت بهبود وضعیت تغذیه گیاه، کاهش مصرف کودهای شیمیائی و تولید محصول سالم از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: تولید انبوه این قارچها به دلیل ماهیت اجباری همزیستی آنها، توام با مشکلاتی است که در این طرح به راهکارهای رفع این مشکلات پرداخته شده است.

ناصر علی اصغرزاد، کشت درون شیشهای با ریشه های ترانسفورم شده را به عنوان بهترین روش برای تکثیر این قارچها ذکر کرد و افزود: با این وجود در این روش به دلیل استفاده از ریشه های ترانسفورم شده و عدم حضور بخش سبز گیاه، تعادل هورمونی در

گیاه برقرار نبوده و نیز به دلیل حضور T-DNA در ریشه، اسپورهای قارچ حاصله وضعیت طبیعی ندارند.

استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بکارگیری گیاه کامل واجد بخش فتوسنتزی در سیستم درون شیشهای و با حضور ریشههای طبیعی برای تکثیر قارچهای میکوریز آربوسکولار را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان میدهد که با تغییر ترکیب محیط کشت و حذف قند و ویتامینها از سیستم درون شیشهای و همچنین بهینهسازی شرایط ایجاد همزیستی در حالت استریل، اندامهای قارچی به خوبی توانستند در بافت ریشه غیر ترانسفورم شده مستقر شوند و اندامهای برون ریشه ای زیادی تولید کنند.

علی اصغرزاد با اشاره به تشکیل اسپورها و هیفهای فراوان و طبیعی در اندامهای قارچ میکوریز آربوسکولار در این طرح گفت: به نظر میرسد که با نتایج حاصله میتوان در مقیاس بزرگتر آن را به تولید انبوه رساند و بر این اساس، طرح تکمیلی در آینده نزدیک به اجرا در خواهد آمد.

وی با اشاره به کاربردهای این طرح گفت: در حال حاضر در سطح جهان چندین شرکت به عنوان تولید کننده انبوه این قارچها فعالیت دارند ولی به دلیل گستردگی زمینهای کشاورزی و نیاز فراوان به این قارچ در داخل کشور، واردات آن مقرون به صرفه نیست.

علی اصغرزاد تولید داخلی این قارچها را کاملا ضروری دانست و گفت: در این زمینه حتی قابلیت صادرات به سایر کشورها مخصوصا کشورهای منطقه وجود دارد که براساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی بایستی به تدریج مصرف کودهای شیمیائی کاهش یابند و استفاده از چنین کودهای بیولوژیک مخصوصا قارچهای میکوریزی بعنوان جایگزین از اهمیت زیادی برخوردار است.

استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اذعان داشت: در حال حاضر تکنیکهای مختلف انبوه سازی به صورت آزمایشی در آزمایشگاه میکروبیولوژی خاک گروه علوم خاک دانشگاه تبریز در حال اجرا هستند که با حصول نتایج اولیه میتوان فاز دوم طرح را برای تولید صنعتی آن آغاز کرد.

براساس این گزارش، این طرح پژوهشی توسط دکتر ناصر علی اصغرزاد استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی و با همکاری مهندس حسن رضائی بیرامی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته بیولوژی خاک از گروه علوم خاک دانشگاه تبریز با هزینهای بالغ بر 24 میلیون ریال طی مدت 12 ماه به اجرا درآمده است.

لازم به ذکر است علی اصغرزاد مجری این طرح پژوهشی دارای مدرک دکترای تخصصی بیولوژی خاک از دانشگاه تهران بوده و مدرک کارشناسی ارشد وکارشناسی خود را به ترتیب در سالهای 1372 از دانشگاه تهران و 1369 از دانشگاه تبریز اخذ کرده است.

علی اصغرزاد هم اکنون با درجه استادی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز فعالیت داشته و طی یک دوره یکساله فرصت مطالعاتی در دانشگاه Lund کشور سوئد، راهنمایی 40 پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری، انتشار 50 مقاله علمی-پژوهشی و ISI ، ارایه50 مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی از دیگر سوابق علمی پژوهشی وی به شمار میآید.

همچنین رئیس آموزش دانشکده کشاورزی، معاون آموزشی دانشکده کشاورزی، رئیس انتشارات دانشگاه تبریز و مدیر گروه علوم خاک نیز از مسئولیتهای اجرایی وی بوده است.