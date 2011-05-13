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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

اکران "گلوگاه شیطان" به تصمیم فارابی بستگی دارد

اکران "گلوگاه شیطان" به تصمیم فارابی بستگی دارد

بنیاد سینمایی فارابی برای اکران عمومی فیلم سینمایی "گلوگاه شیطان" به کارگردانی حمید بهمنی تصمیم می‌گیرد.

سعید شرفی‌کیا تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: ما فیلم را به بنیاد سینمایی فارابی واگذار کردیم و آنها برای نمایش عمومی "گلوگاه شیطان" برنامه‌ریزی می‌کنند، امیدوارم فیلم در شرایط مناسب روی پرده برود.

امین زندگانی، جعفر دهقان، محمد ربانی، مهدی محمدزاده، سید مهدی حیدری و بهروز میرلو بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: علی مینایی، علیرضا عاقل‌زاده، حمید بهمنی، مدیر فیلمبرداری: امیر کریمی، مدیرتولید: فرهاد کی‌نژاد، صدابردار: وحید مقدسی، مدیر هنری: حمید شهیری، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی صابری، مدیرتولید بخش نظامی: علی عنبرانی.

"گلوگاه شیطان" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.

کد مطلب 1309307

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