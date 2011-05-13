اکران "گلوگاه شیطان" به تصمیم فارابی بستگی دارد

سعید شرفی‌کیا تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: ما فیلم را به بنیاد سینمایی فارابی واگذار کردیم و آنها برای نمایش عمومی "گلوگاه شیطان" برنامه‌ریزی می‌کنند، امیدوارم فیلم در شرایط مناسب روی پرده برود.

امین زندگانی، جعفر دهقان، محمد ربانی، مهدی محمدزاده، سید مهدی حیدری و بهروز میرلو بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: علی مینایی، علیرضا عاقل‌زاده، حمید بهمنی، مدیر فیلمبرداری: امیر کریمی، مدیرتولید: فرهاد کی‌نژاد، صدابردار: وحید مقدسی، مدیر هنری: حمید شهیری، طراح چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: علی صابری، مدیرتولید بخش نظامی: علی عنبرانی.

"گلوگاه شیطان" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.