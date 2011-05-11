به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن نکویی‌مهر، طرح مبارزه با کم‌فروشی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این طرح در راستای مقابله با هرگونه کم‌فروشی به مدت 45 روز و تا نیمه خرداد ماه ادامه خواهد یافت.

وی با بیان این مطلب که واحدهای تولیدی و خدماتی برای هرگونه تغییر قیمت باید درخواست‌ها و دلایل خود را به دستگاه مربوطه و یا سازمان حمایت ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: هیچ تغییر قیمتی بدون تایید و مجوز سازمان حمایت مورد قبول نیست.

این مقام مسئول کاهش حجم و افت کیفیت محصولات را نیز نوعی افزایش قیمت دانست و ادامه داد: در حال حاضر تیم‌های بازرسی و نظارت سازمان حمایت به همراه مجموعه‌هایی از دستگاه‌های مرتبط‌، بحث استاندارد‌، بهداشت، کم‌فروشی و افت کیفیت برخی از محصولات را پیگیری و با واحدهای متخلف به شدت برخورد می‌کنند.

نکویی مهر اظهار داشت: در حال حاضر با تغییر قیمت برخی از محصولات همچون روغن و کره به دلیل تغییرات جهانی نرخ‌ها موافقت شده است.

وی تغییر قیمت مواد پتروشیمی را مورد توجه قرار داد و گفت: مواد پتروشیمی از جمله مواد اصلی در تولید شوینده‌ها به شمار می‌آید؛ لذا تثبیت قیمت شوینده‌ها با توجه به چنین شرایطی به معنی از بین رفتن حاشیه سود تولید و نابودی آن است‌.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان با تغییر منطقی قیمت‌ها مخالفت کرد‌، افزود‌: در صورتی که افزایش قیمت تمام شده تولید با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری امکان پذیر نباشد، سازمان حمایت با درخواست تغییر نرخها موافقت خواهد کرد.