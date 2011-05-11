1600 شغل در شهرهای الکترونیک وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود،علی اکبر جلالی صبح چهارشنبه در همایش" شاهرود و پیشرفت عملی دانش محور" گفت: باید در جهان تکنولوژی به دانش روز وصل و با بهره گیری از اتصال به شبکه اینترنت، کار اقتصادی و روزمره خود را انجام بدهیم.

وی با بیان اینکه حرکت توسعه و پیشرفت در جهان به صورت شتابان روبه جلو در حرکت است و ما باید بدانیم در این جهان ،در کجا ایستاده ایم،افزود: در هزاره سوم انسان برای توسعه وپیشرفت باید جهانی بیاندیشد.

جلالی با اشاره به اینکه استان سمنان به عنوان اولین استان الکترونیکی کشور با پوشش 17 شهر پروژه شهرهای الکترونیکی پیاده شده است، اظهار داشت: اکنون تمام شهرهای استان سمنان حتی میامی ، مجن، بسطام و کلاته خیج نیز به امکانات شهرهای الکترونیکی مجهز شده اند.

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران اضافه کرد: در این شهرهای الکترونیکی بسیاری از خدمات، نظیر خرید بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما توسط اینترنت و بدون اینکه شهروندان از خانه های خود خارج شوند، امکان پذیر است.

جلالی اظهار داشت: پشتیبانی و فرهنگسازی برای ایجاد شهرهای الکترونیک از مواردی است که در زمان استقرار این دفاتر در نقاط و شهرهای مختلف باید مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه دولت در مورد شهر الکترونیک تنها نقش حمایتی دارد، گفت: تمام امور مربوط به شهر الکترونیک در بخش خصوصی انجام می شود.

مجری شهرهای الکترونیک کشور با بیان اینکه شهرهای الکترونیک با تجمع خدمات، هزینه های پراکنده را کاهش می دهد، اظهار داشت: شهر الکترونیک هم اکنون در مرحله توسعه قرار دارد وهیچ اقدام عملیاتی انجام نشده است.

جلالی خاطرنشان کرد: ایجاد شهر الکترونیک پنج مرحله دارد که هم اکنون مرحله اول آن در حال اجر است.