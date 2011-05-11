به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو و غلامعلی حدادعادل همزمان با اولین کنگره دو سالانه دانشگاه اسلامی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین یادمان 5 شهید گمنام این دانشگاه را افتتاح کردند.

همچنین کلنگ پروژه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) قزوین توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به زمین زده شد.

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در شش هزار متر مربع و در زمینی به مساحت ده هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر5/5 میلیارد تومان احداث می‌شود که 2 میلیارد تومان از اعتبار برای ساخت این دانشکده در سال جاری تخصیص داده شده و این دانشکده در زمان 2 سال احداث می‌شود.