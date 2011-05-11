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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

توسط شورای گسترش صورت گرفت/

مصوبات جدید برای دانشگاههای غیرانتفاعی/ تاسیس 7رشته جدید در غیرانتفاعیها

مصوبات جدید برای دانشگاههای غیرانتفاعی/ تاسیس 7رشته جدید در غیرانتفاعیها

شورای گسترش آموزش عالی با تاسیس 7 رشته جدید تحصیلی دوره کارشناسی ارشد در موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش آموزش عالی با راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد حسابداری در موسسات  آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی "ارشاد دماوند" و "دانش البرز"، ایران شناسی و اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی در موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی امام رضا (ع)، مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی در موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی روزبهان، مهندسی کامپیوتر نرم افزار در موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی  شیخ بهایی، مهندسی برق قدرت در موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی و مهندسی برق الکترونیک در موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی شهاب دانش موافقت کرد.
کد مطلب 1309331

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