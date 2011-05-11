اعلام موارد تشدید برخورد با موتورسواران/ نداشتن گواهینامه جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عین الله جهانی معاون آموزش پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در صد و دومین جلسه آموزش موتورسواران متخلف که روز چهارشنبه برگزار شد، گفت: موتورسوارانی که از لوازم ایمنی استاندارد استفاده نمی کنند در معرض انواع آسیبهای جسمی هستند که به تبع آن ضربه های روحی به آنها، خانواده شان و حتی جامعه وارد می شود که مایه تاسف است.

وی همچنین به موتورسواری اشاره کرد که فرزند 2 ساله و همسر خود را به خاطر عدم توجه به جلو از دست داده اند و با دیدن فیلم آن همه همکاران ما گریه کردند.

جهانی در ادامه یادآور شد: در قانون جدید راهنمایی و رانندگی اختصاص نمره منفی فقط برای رانندگان خودرو نیست بلکه این امر برای راکبین موتورسیکلت هم اعمال خواهد شد.

معاون آموزش پلیس راهور تهران اظهار داشت: قبل از این ما برای سه تخلف تردد در محل های ممنوع، تردد در پیاده رو و وجود صدای ناهنجار اگزوز یا بوق شیپور، موتورسیکلت ها را متوقف می کردیم ولی این موارد افزایش یافته و شامل حمل بار حجیم، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راکب یا سرنشین نیز هست که برای بار اول یک هفته و در صورت تکرار یک ماه این توقیف انجام می شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طبق قانون پلیس می تواند هر وسیله نقلیه موتوری را در صورت نداشتن بیمه نامه شخص ثالث تا زمان تهیه بیمه نامه توقیف کند و برای نداشتن گواهینامه که جرم محسوب می شود و نه تخلف، پلیس می تواند فرد خاطی را علاوه بر توقیف وسیله نقلیه به دادگاه معرفی کند.

جهانی همچنین به موتورسواران متخلف متذکر شد در گذرگاه عابر پیاده حق تقدم با عابر پیاده است و در قانون جدید تصریح شده که مجازات متخلفانی که در گذرگاه عابر پیاده با عابران پیاده تصادف کنند، تشدید می شود.

در پایان این جلسه موتورسواران متخلف با قرائت میثاق نامه ای تعهد کردند که یک موتورسوار منضبط باشند، از کلاه ایمنی استفاده کنند، بدون گواهینامه رانندگی نکنند، در مسیرهای ویژه تردد نکنند و با دیدن چراغ قرمز پشت خط ایست توقف کنند.