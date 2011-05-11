طرح مدیریت نوار ساحلی SMP در جزیره قشم اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از قشم، سید رضا موسوی بیان کرد: با توجه به فقدان اطلاعات و مطالعات پایه ای در خصوص نوار ساحلی جزیره قشم و نیاز به اهتمام و حفظ محیط زیست سواحل این جزیره که یکی از مهمترین منابع طبیعی محسوب می شود زمینه های اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت و با همکاری موسسه آب وابسته به دانشگاه تهران تا 2 ماه آینده به اتمام می رسد.
وی افزود: این طرح با هدف ارایه برنامه متوازن توسعه ای در جزیره قشم به دلیلی مجاورت با دریا بوده و با استفاده از راهکارهای هوشمندانه به عنوان یک طرح بالادستی در انجام پروژه های توریستی و ورزش آبی که در نوار ساحلی ایجاد می شود مورد استفاده قرار می گیرد و با ارایه اطلاعات دقیق جریانات دریایی مکان یابی برای این پروژه ها را آسان تر می نماید.
موسوی تاکید کرد: با توجه به لزوم حفظ محیط زیست این طرح زمینه های مطالعات هیدرودینامیک و مورفو دینامیک را در بخشهای نوارساحلی جزیره مورد بررسی قرار داده است.
وی اظهارداشت: در این راستا، با استفاده از تصاویر ماهواره ایRIS با کیفیت 2.5 متر وQuickbird با کیفیت 60 سانتیمتر اطلاعات مربوط به نوار ساحلی در سراسر جزیره قشم تهیه و پردازش شده است.
مدیر عامل منطقه آزاد قشم تاکید کرد: با استفاده از این مطالعات و نقشه های تهیه شده، اطلاعات لازم نوار ساحلی در سراسر جزیره تهیه شده که این امر در بحث توسعه شهر سازی، واگذاری زمین، تهیه بانک اطلاعاتی املاک و مکان یابی جهت ساخت و ساز اماکن اقامتی و توریستی با رعایت الزامات زیست محیطی تاثیر گذار است.
موسوی میزان هزینه اجرای این پروژه را که از سوی سازمان منطقه آزاد قشم اختصاص یافته چهار میلیارد ریال عنوان کرد.
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