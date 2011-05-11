احداث فاز اول پروژه بزرگراه جنوبی جزیره قشم در دستورکار است

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، سید رضا موسوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اسناد مناقصه احداث فاز اول پروژه بزرگراه جنوبی جزیره قشم آماده و به کمیسیون معاملات ارسال شده است.

وی افزود: مناقصه این پروژه خرداد ماه سال جاری برگزار می شود و پس از تعیین برنده مناقصه و طی مراحل قانونی، عملیات اجرایی بزرگراه آغاز می شود و در این راستا، 240 میلیارد ریال از سوی سازمان منطقه آزاد قشم برای احداث این پروژه تعیین شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تشریح جزییات بیشتر از این پروژه ادامه داد: این بزرگراه از حد فاصل میدان حافظ در شهر قشم آغاز شده و تا مسیر مجتمع اقامتی ساحل طلایی به طول بیش از 10 کیلومتر ادامه خواهد داشت.

موسوی یاد آور شد: با توجه به چشم انداز زیبای مسیر ساحل جنوبی و تعدد اماکن توریستی در این بخش از جزیره، 2 کیلومتر از مجموع بزرگراه به صورت بلوار طراحی شده که به مسیر ویژه دوچرخه سواری اختصاص دارد و علاقمندان به خصوص گردشگرانی که با دوچرخه به جزیره قشم سفر می کنند می توانند از این مسیر استفاده کنند.

وی بیان کرد: پروژه بزرگراه جنوبی قشم به طول 61 کیلومتر، دسترسی به مسیر ارتباطی بین شهر قشم تا فرودگاه بین المللی این جزیره را میسر می سازد و در روان سازی تردد خودروها و سهولت حمل و نقل ساکنان و گردشگران در این بخش از جزیره تاثیر فراوانی خواهد داشت که در این مرحله فاز یک به طول بیش از 10 کیلومتر اجرا خواهد شد.