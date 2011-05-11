محمدرضا مقدم در گفتگو با مهر با اشاره به تصویب کلیات ادغام وزارت نفت و نیرو، گفت: قطعا تغییرات ساختاری و ادغام بنگاههای اقتصادی در بلندمدت دستاوردهای اقتصادی قابل توجه ای برای کشور به همراه دارد.

معاون پژوهشی وزیر نفت با تاکید بر اینکه ادغام شتابزده وزارت نفت و نیرو تمامی دستاوردهای آینده این تغییرات ساختاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اظهار داشت: امکان ادغام یک شبه صنعت نفت به عنوان یک مزیت نسبی اقتصاد ایران وجود ندارد.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون نفت خام و گاز طبیعی یک مزیت نسبی، فرصت رقابتی و اقتصادی برای ایران به شمار می رود، تصریح کرد: برای انجام این تغییرات ساختاری باید پس از یک کار کارشناسی، استراتژی تدوین شود و سپس با تعریف نقشه راه و در نظر گرفتن تمامی تبعات مثبت و منفی این تغییرات انجام شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه ذخایر نفت خام به تمامی نسلها و مردم ایران تعلق دارد، تاکید کرد: مدیریت در صنعت نفت به معنای مدیریت بر انفال و ثروت ملی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مزیتهای صنعت نفت و گاز ایران به کل تاریخ و ملت ایران تعلق دارد، بیان کرد: بر این اساس تمامی تصمیم گیریهایی که برای این صنعت استراتژیک انجام می شود باید با کمترین ضریب خطا همراه باشد، زیرا در غیر این صورت منافع ملی به خطر خواهد افتاد.

ایران محوری ترین کشور نفت خیز جهان است

معاون وزیر نفت در ادامه حجم ذخایر گاز طبیعی ایران را از کل جهان نزدیک به 18 درصد عنوان کرد و افزود: حجم کل ذخایر نفت خام ایران را 550 میلیارد بشکه بوده که با در نظر گرفتن ضریب برداشت از ذخایر هیدوکربوری بیش از 155 میلیارد بشکه از این ذخایر نفت خام قابل برداشت است.

مقدم مجموع ذخایر قابل برداشت نفت و گاز ایران را بیش از 300 میلیارد بشکه اعلام کرد و یادآور شد: در مجموع عمر ذخایر نفت و گاز ایران بیش از برآوردهای انجام گرفته است.

وی از هزینه پایین تولید و استخراج نفت و گاز به عنوان یکی دیگر از مزیتهای منحصر به فرد صنعت نفت یاد کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از گاز ایران هنوز استخراج نشده است و کشور در مراحل نخست تولید و استخراج گاز طبیعی قرار دارد.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه پیش بینی می شود در سالهای آینده به میزان قابل توجه ای به ذخایر گاز طبیعی ایران با انجام اکتشافات جدید افزوده شود، ادامه داد: در مجموع ایران با این حجم از ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان یک اهرم تاثیر گذار در مبادلات جهانی انرژی خواهد بود.

مقدم با اشاره به انجام مطالعات متعدد توسط موسسات معتبر بین المللی، ادامه داد: مطابق با این برآوردها تا سال 2013 میلادی جهان به 33 میلیون بشکه نفت بیش از شرایط فعلی نیاز پیدا می کند.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه نزدیک به 20 میلیون بشکه از این نفت اضافی باید توسط ایران تولید شود، تاکید کرد: بر این اساس ایران به عنوان یک کشور مستقل در سیاست گذاریهای انرژی در بین مصرف کنندگان بزرگ جهان یک جایگاه برجسته و قابل قبول دارد.