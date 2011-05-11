58 درصد زایمانهای شمال کشور بصورت سزارین انجام می شود

علی نقشینه در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل با اشاره به اینکه تعداد زایمان سزارین در استانهای شمالی نگرانکننده است افزود: تعداد زایمانهای طبیعی نسبت به سزارین بسیار کمتر است از این رو نقش جامعه مامایی در افزایش تعداد زایمانهای طبیعی میتواند ارزنده باشد.
وی افزود: جامعه پزشکی درباره جهت دادن زایمانهای سزارین به سمت زایمانهای طبیعی چندان موفق نبوده که این عمل به دلیل عدم آگاهی کافی در این زمینه است.
نقشینه گفت: بر اساس آمار درصد زایمانهای سزارین در کشور 45 درصد بوده در حالی که در استانای شمالی کشور 58 درصد است که نسبت به آمار جهانی که 15 تا 25 درصد است، رقم نگران کننده ای را نشان می دهد.
وی با اشاره به نقش ماما در جلوگیری از خطرات ناشی از سزارین در مادر و نوزاد بیان کرد: باید زایمانهای طبیعی را به دست ماماها سپرد تا این وضعیت اصلاح شود و زایمان طبیعی به عنوان روش درست و صحیح در جامعه جایگزین سزارین شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: آنچه امروز باید درباره ماماها به آن توجه شود موضوع اشتغال افرادی است که سال گذشته در طرح پزشک خانواده قرار گرفته اند.
وی بیان کرد: با توجه به تعداد فارغالتحصیلان این رشته در سالهای اخیر به دلیل مراجعه غیراصولی تعدادی از مادران به متخصصان، جایگاه واقعی ماما کمرنگ تر شده است.
نقشینه افزود: برای اینکه جایگاه واقعی ماما حفظ شود باید ارتباط با مراکز بهداشتی و ارتباط با مادران باردار افزایش یابد.
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