جداره سازی خیابان امام آبادان بزودی آغاز می شود

محمودرضا شیرازی به خبرنگار مهر در آبادان گفت: به منظور افزایش زیبایی های منظر شهری، اجرای جداره سازی (سایبان) دو طرف خیابان امام با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال به زودی آغاز می شود.

وی با بیان اینکه یکی از علائم زیباسازی فضای شهری، جداره سازی خیابان ها می باشد، اظهار داشت: زیباسازی خیابان های پر تردد و مراکز خرید شهر از اهمیت بالایی در منظر شهری برخوردار است و لازم است زیبایی این خیابان ها مد نظر قرار گیرد.



شیرازی با اشاره به رضایت قطعی شهروندان و کسبه این خیابان با اجرای این طرح گفت: خیابان امام یکی از بازارهای پر تردد شهر آبادان محسوب می شود، اما متاسفانه این خیابان که اصلی ترین معبر دسترسی به بازار ته لنجی ها است سالهای متمادی دچار معضلات متعددی بوده که با اجرای این طرح، علاوه بر زیباسازی منظر عمومی و به دلیل وجود سایبان در پیاده رو، تردد و بازدید از آن افزایش قابل توجهی می یابد.



شهردار آبادان بیان کرد: با توجه به اینکه ارتقای کیفیت منظر شهری آبادان مهمترین وظیفه مدیریت سامانه شهری می باشد، امیدواریم با همکاری تمامی شهروندان آبادان و با اجرای پروژه های موثر، بیش از پیش شاهد شهری زیبا و در خور شهروندان باشیم.



وی ضمن عذرخواهی از کسبه و شهروندان به دلیل مشکل در تردد آنها با اجرای طرح گفت: تردیدی نیست در طول زمان اجرای هر پروژه عمرانی افرادی که به آن پروژه نزدیک هستند، متحمل مشکلاتی می‌شوند که این امر هرچند از قوانین شهرنشینی و توجه به موضوعات جمعی به شمار می‌رود اما پیشاپیش بابت بروز این مشکلات از تمامی شهروندان و کسبه عذرخواهی می‌کنیم.



شیرازی افزود: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گفت تا این طرح را در مدت زمان پیش بینی شده که حدود شش ماه است به پایان برسانیم.



شهردار آبادان با اشاره به برنامه های سال جاری شهرداری گفت: سازندگی در شهر، سال 90 قطعا شتاب بیشتری می‌یابد و پروژه‌های زیباسازی شهر حتما ادامه خواهد داشت.