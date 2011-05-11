اعضای هیئت نظارت بر کتاب انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که سه شنبه 20 اردیبهشت ماه به ریاست علی لاریجانی برگزار شد، اعضای هیئت نظارت بر کتاب بزرگسالان و کودکان انتخاب و معرفی شدند.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبات شب گذشته این شورا گفت: در ادامه تصویب بخش‌های مختلف سند راهبردی نظام آموزشی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی بخش‌های دیگر این سند را در جلسه شب گذشته به تصویب رساند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در این جلسه بخش "هدف‌های کلان" سند راهبردی نظام آموزشی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت بخش‌های مختلف آن پس از تبادل آرا و نظرات اعضای شورا به تصویب رسید.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از انتخاب اعضای هیئت نظارت بر کتاب بزرگسالان و کودکان در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

وی در این‌باره گفت: حجت‌الاسلام سید مهدی خاموشی، هادی صادقی، بهمن دری، حسین کچوئیان، محسن مومنی، احمد شاکری و سوسن کشاورز برای هیئت نظارت بر کتاب بزرگسالان انتخاب شدند.

مخبر دزفولی افزود: همچنین محسن چینی فروشان، بهمن دری، محمد میرکیانی، امیرحسین فردی و جواد محقق برای هیئت نظارت بر کتاب کودکان انتخاب شدند.

پیش از این معاون امور فرهنگی موظف شده بود چند چهره فرهنگی را در حوزه کتاب بزرگسال و کودک به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کند تا هیئت نظارت بر کتاب تشکیل شود. با معرفی این افراد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به زودی این هیئت‌ها آغاز به کار خواهند کرد.