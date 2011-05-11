24 هزار واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود محسن زاده صبح چهارشنبه در جمع اعضای شورای مسکن استان، سهمیه استان طی سالهای 89 و 90 در حوزه مسکن را حدود 24 هزار و 200 واحد مسکونی اعلام کرد و اظهار داشت: تا پایان سال به تمام تعهدات خود برای مسکن مهرعمل خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: از این تعداد حدود پنج هزار و 200 واحد سهمیه شهرهای بالای 25 هزار نفر و 19 هزار و 25 واحد سهم شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت است.

محسن زاده با بیان اینکه تاکنون ساخت مسکن مهر استان پیشرفت قابل توجهی داشته است، افزود: خراسان جنوبی طبق ارزیابی های انجام شده در ساخت مسکن مهر، رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی از تخصیص زمین برای 23 هزار و 243 واحد مسکن مهر در استان خبر داد و گفت: در این راستا قرار داد ساخت حدود 18 هزار و 655 واحد، پروانه ساخت 20 هزار و 674 واحد و اتمام پی سازی 18هزار و 32 واحد در استان انجام شده است.

محسن زاده با بیان اینکه برای 12 هزار و 799 واحد تسهیلات آماده سازی پرداخت شده است، اظهار داشت: در مرحله نخست 15 هزار و 703 واحد، در مرحله دوم 10 هزار و 245، مرحله سوم شش هزار و 109و مرحله چهارم دوهزار و 717 واحد از تسهیلات ساخت بهره مند شده اند.

رئیس مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی در پایان تعداد متقاضیان واجد شرایط نهایی مسکن مهر در این استان را 22 هزار و 557 نفر ذکر کرد و یادآور شد: این تعداد متقاضیان نسبت به سهمیه تعیین شده کمتر بوده که در این راستا باید برای جذب متقاضیان برنامه ریزی و اقدام شود.