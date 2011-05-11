آبادانی اردبیل در گرو جلوگیری از برگشت اعتبارات است

به گزاش خبر نگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری ظهر چهارشنبه در جلسه مدیران مالی و ذی حسابان استان اردبیل با تاکید بر جذب به موقع اعتبارات و هزینه آنها در جهت اهداف طرحها اظهار داشت: حساس بودن وظایف ذی حسابان ایجاب می کند که با هدف جذب بهینه اعتبارات در باز کردن گره های مالی دستگاههای اجرایی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه برنامه ریزی خلاف ضوابط اجرایی هیچ قراردادی امضاء نمی شود متذکر شد: ذی حسابان با در نظر گرفتن ارزشهای اسلامی در جذب اعتبارات در مسیر قانونی حرکت کنند.

صابری عدول از قانون بودجه را جایز ندانست و یادآور شد: قوانین و مقررات با یکدیگر مغایر نبوده و تفسیر مسئولین باید از قانون صحیح باشد چرا که قانونگذار مجرای تفسیر قانون را مشخص کرده است .

استاندار اردبیل عنوان کرد: بارها تأکید شده است که در سال جاری اولویت با پروژه های نیمه تمام است و پروژه های عمرانی توجیه دار در همان فصل و در شهرستان مذکور اجرا خواهد شد.

صابری اظهار داشت: در ضوابط اجرایی بودجه امسال هر گونه پرداخت از محل اعتبارات طرحها ممنوع است و در تنظیم فصول و موافقت نامه ها باید دقت شود.