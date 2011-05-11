به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و ششمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن، از 12 تا 19 تیرماه در شهر "تورین" ایتالیا برگزار می‌شود که فدراسیون جهانی این رشته با ارسال نامه ای به طور رسمی از حسین نصیری‌نژاد برای قضاوت در این رقابت‌ها دعوت کرد.

نصیری نژاد مدتی پیش در یک دوره ارتقاء داوری شرکت و در آزمون ورودی داوری FITA در سال 2011 شرکت کرد و با کسب نمره قبولی جواز قضاوت در این مسابقات را بدست آورد. هرچند وی برای اولین بار به عنوان یک داور از ایران و منطقه غرب آسیا برای قضاوت مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شده است اما قبل از این تجربه داوری در مسابقات مهمی چون المپیک چین و بازیهای آسیایی دوحه و گوانگجو، مسابقات قهرمانی آسیا اندونزی، چین و مالزی، جام‌های جهانی کرواسی و چین را بدست آورده است.

رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی جهان در ایتالیا با حضور بیش از 900 ورزشکار زن و مرد برگزار می شود. هر دو سال یکبار و در فاصله یک سال مانده تا رقابت‌های المپیک لندن، برخی از سهمیه‌های المپیکی در این میدان مهم جهانی توزیع می‌شود.

پیش از این حجت الله واعظی در رقابت‌های سال 2007 قهرمانی تیروکمان جهان در آلمان موفق به کسب سهمیه المپیک چین شده بود.