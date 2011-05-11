صبای قم میزبان مرحله نهایی فوتبال امیدهای کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بعد از سپری کردن چهار مرحله از برگزاری رقابت‌های لیگ دسته های مختلف فوتبال امیدهای کشور اکنون تیم صبای قم یکی از تیم های حاضر در مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور است و برای صعود به لیگ برتر با حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون فوتبال، مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور از صبح فردا با شرکت پنج تیم مدعی صعود به لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور به میزبانی باشگاه صبای قم برگزار می شود تا چهره دو تیم صعود کننده به لیگ برتر امید کشور در قم مشخص شود.



علاوه بر صبای قم به عنوان میزبان این مسابقات، تیم های فوتبال ملی و حفاری ایران، پیام مخابرات شیراز، ماشین سازی تبریز و فولاد یزد نیز در این مرحله از رقابت های لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور حضور دارند که برای کسب دو سهمیه صعود به لیگ برتر در قم با یکدیگر به رقابت می پردازند.



تختی قم میزبان مرحله نهایی فوتبال لیگ دسته اول امید



بر اساس برنامه اعلام شده، این رقابت ها از صبح روز پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه به میزبانی صبای قم در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار خواهد شد تا بعد از چهار روز رقابت، چهره تیم های صعود کننده به لیگ برتر شناخته شوند.



دو تیم برتر مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور در حالی از بین پنج تیم حاضر در این مرحله به رقابت های لیگ برتر فوتبال امید کشور صعود می کنند که سه تیم دیگر در لیگ دسته اول ماندنی خواهند شد تا در لیگ آینده بخت صعود خود را مورد آزمایش قرار دهند.



آمادگی صبا با ترکیبی از بازیکنان بومی



صبای قم در حالی در این مرحله میزبانی آخرین بازی های لیگ دسته اول فوتبال امیدهای کشور است که کمتر از یک سال از تشکیل آن می گذرد ولی در این مدت کوتاه با کارهای زیربنایی و اصولی که در باشگاه صبای قم صورت گرفته است، با ترکیبی از بازیکنان مستعد بومی به یک تیم مدعی تبدیل شده است.



همکار ویسی روی نیمکت صبای قم



در حال حاضر هدایت تیم فوتبال صبای قم را مربی کاردان و با سابقه فوتبال قم در سال های اخیر یعنی ناصر بختیاری زاده بر عهده دارد و در واقع تمام بازیکنانی که در حال حاضر در عضویت تیم های جوانان و امید صبای قم هستند، از شاگردان این مربی به شمار می روند.



این در حالی است که ناصر بختیاری زاده در شرایط فعلی یکی از اعضای کادر فنی تیم بزرگسالان صبای قم و همکار عبدالله ویسی محسوب می شود و صبای قم امید زیادی دارد تا به عنوان یکی از دو تیم برتر راهی لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور شود.