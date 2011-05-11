مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر لزوم پاسداشت کار خیر و خیرین در جامعه گفت: این کار هم بیان کننده ارزش کار خیر و انجام دهنده آن و هم تشویقی برای سایر افراد است که در این راه قدمی بردارند.



نصرالله رئیسی اظهار داشت: یک گروه از خیرین در جامعه، خیرین مدرسه ساز هستند که کار آنان از ارزش بالا و اجر زیادی برخوردار است چرا که آنان زمینه تربیت انسان هایی آگاه و مفید را در جامعه فراهم می کنند.



وی از برگزاری سیزدهمین همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز استان خبر داد و گفت: قرار است این برنامه با حضور آیت الله مکارم شیرازی روز 5 شنبه 29 اردیبهشت‌ماه در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(ص) برگزار گردد.



حضور 300 خیر مدرسه ساز در قم



رئیسی همچنین در خصوص تعداد خیرین مدرسه ساز در استان قم بیان داشت: در استان تعداد 300 نفر خیر مدرسه ساز هستند که از این تعداد 270 نفر شخصیت حقیقی دارند که 229 نفر آنان مرد و 41 نفر نیز خانم هستند.



وی افزود: همچنین از تعداد 300 نفر خیر مدرسه ساز استان، 30 نفر نیز دارای شخصیت حقوقی هستند.