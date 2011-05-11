نخست وزیر هند به افغانستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت هند از سفر قریب الوقوع نخست وزیر این کشور به افغانستان خبر داد. بر این اساس "مانموهان سینگ" طی روزهای آینده برای دیدار با مقامات افغانستان عازم کابل خواهد شد.

وی قصد دارد در این سفر در مورد اوضاع امنیتی منطقه و زمینه های همکاری دو جانبه با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان و دیگر مقامات این کشور گفتگو نماید.

این در حالی است که پس از کشته شدن بن لادن فشارها بر کشورهای خارجی برای خروج از افغانستان افزایش یافته است. طبق اعلام واشنگتن نیروهای آمریکایی از اول ماه جولای خروج از افغانستان را آغاز و تا سال 2014 بطور کامل این کشور را تخلیه می کنند.

دهلی نو همچنین اعلام کرد سینگ در سفر دو روزه خود به کابل کمک مالی چند میلیون دلاری در نظر گرفته است. هند در سالهای سال گذشته نیز حدود 1.3 میلیارد دلار در زمینه بازسازی و ایجاد زیرساخت به افغانستان کمک کرده است.