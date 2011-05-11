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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

320 روستای کشور تحت پوشش آموزش امداد و نجات قرار می گیرند

320 روستای کشور تحت پوشش آموزش امداد و نجات قرار می گیرند

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور از آغاز آموزشهای امداد و نجات ویژه روستائیان سراسر کشور خبر داد و افزود: در مرحله نخست در سال 90 بیش از 320 روستای کشور آموزش امداد و نجات می بینند.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل تیمهای 6 نفره امداد و نجات در روستاهای کشور خبر داد و افزود: بر اساس برنامه های سازمان امداد و نجات هلال احمر در هر استان 10 روستا برای فراگیری آموزشهای امداد و نجات شناسایی شدند که تا پایان سال 90 آموزشها در این روستاها به پایان می رسد و سایر روستاهای کشور در سال آینده آموزش می بینند.

وی افزود: این آموزشها شامل امداد اولیه، اسکان اضطراری و شناخت تجهیزات و استفاده از امکانات در مواقع اضطرار است که به داوطلبان زن و مرد آموزش داده می شود.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: هم اکنون تیم های هلال احمر در کمتر از 30دقیقه به محل حادثه اعزام می شوند، که در این مدت تیمهای روستایی می توانند 70درصد از عملیات امدادو نجات را انجام دهند.

مظفر از راه اندازی نخستین کانکس امدادو نجات روستایی خبرداد و افزود: با تلاش هلال احمر کانکسهای ویژه امداد در روستاها راه اندازی می شود که مجهز به تجهیزات مورد نیاز اولیه هستند و به عنوان انبار دپوی اقلام امدادی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
کد مطلب 1309407

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