مدال طلا برای مدیر سایت ویکی لیکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "استوارت ریز" مدیر بنیاد صلح سیدنی با اعلام این مطلب گفت : این جایزه برای قدردانی از اقدام غیرمعمول ویکی لیکس که دیدگاههای سیاسی و فرهنگی تعصب آمیز را به چالش کشید، صورت می گیرد.

مدال طلای این بنیاد از 14 سال پیش به کسانی که گامی در راستای گسترش صلح در جهان برداشته اند، اعطا می شود. از جمله برندگان این مدال "نلسون ماندلا" رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و "دالایی لاما" رهبر بوداییان تبت هستند.

سایت ویکی لیکس در آخرین اقدام خود مدارک محرمانه ای درباره زندان گوانتانامو منتشر کرده که این امر با انتقاد مقامات آمریکایی روبرو شده است.

گفتنی است آسانگ در حال حاضر در حبس خانگی در حومه لندن به سر برده و در انتظار تصمیم گیری دستگاه قضایی انگلیس در مورد تحویلش به سوئد به اتهام تجاوز جنسی است.