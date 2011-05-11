تاخیر در تغییر پیش شماره تلفنهای تهران/ رد پای اختلاف مخابرات و زیرساخت

به گزارش خبرنگار مهر، طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی و تغییر پیش شماره های خطوط تلفن ثابت شهرستانهای استان تهران در راستای طرح هم کدی و 8 رقمی شدن تلفن ثابت تهران قرار بود از امروز بعدازظهر 21 اردیبهشت ماه انجام پذیرد اما مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از تاخیر اجرای این طرح به دلیل عدم هماهنگی با یکی از مجموعه های ذیربط خبر داد.

محمد روح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که امور فنی و اجرایی این طرح به صورت کامل آماده است اما زمان اجرای آن فعلا مشخص نیست و تا زمانی که مجموعه مورد نظر آمادگی خود را اعلام نکند نمی توان در مورد زمان اجرای آن اطلاع رسانی کرد.

وی با پیش بینی اینکه این هماهنگی ظرف چند روز آینده انجام خواهد شد گفت: در این صورت شرکت مخابرات تهران آمادگی آن را دارد که تمامی 795 هزار شماره مشمول این طرح را همزمان تغییر دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از اعلام نام مجموعه ای که هنوز آمادگی خود را برای اجرای طرح تغییر پیش شماره های تهران اعلام نکرده خودداری کرد اما شنیده ها حاکی از آن است که شرکت ارتباطات زیرساخت که در کشمکش با شرکت مخابرات ایران برای اخذ بدهی است زیرمجموعه مورد نظر باشد.

روز گذشته شرکت زیرساخت در اطلاعیه ای کوتاه با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتی که این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند ارتباطات مخابرات ایران در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد که این ارتباطات مربوط به اینترنت بین الملل، مکالمات بین استانی و مکالمات بین الملل مخابرات کشور خواهد بود.

گفته می شود که شرکت مخابرات ایران از زمان تفکیک از شرکت ارتباطات زیرساخت که به سال 1387 برمی گردد هیچ قراردادی بابت دریافت خدمات از زیرساخت، امضا نکرده و بیش از 700 میلیارد تومان به این شرکت بدهکار است.

این در حالی است که مسئولان شرکت مخابرات ایران معتقدند که این شرکت در نیمه دوم اسفندماه 89 طی برگزاری نشست با هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بدهی خود را تا پایان سال 89 با این شرکت تسویه کرده است و از این رو بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت نداشته و اگر بدهی وجود دارد مربوط به دو ماه فروردین و اردیبهشت است که رقم چندانی نخواهد بود.



مخابرات معتقد است که عده ای در شرکت ارتباطات زیرساخت رفتار ضد خصوصی سازی دارند و با توجه به اینکه مجمع عمومی سالانه شرکت مخابرات ایران در این هفته با موفقیت برگزار شد و سود قابل توجهی نیز به سهامداران اختصاص یافت با اعلام این اخبار سعی دارند سهام مخابرات ایران را دچار بحران کنند.

اما شرکت ارتباطات زیرساخت عصر روز گذشته در اطلاعیه ای دیگر تاکید کرد: " قطعا بخش خصوصی نمی تواند به بهانه خصوصی شدن از پرداخت درآمدهای دولت طفره برود و با فرافکنی و غوغا سالاری، سهم بیت المال کشور را پرداخت نکند."

با این حال به نظر می رسد طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی استان تهران قربانی کشمکش دو شرکت بزرگ ارتباطی کشور که ارتباط چند ده میلیون مشترک را برقرار می کنند شده باشد.