حق روستاییان بعد از آبگیری سد گتوند ضایع نشود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، خیراله خادمی پیش ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت روستاهای پشت دریاچه سد گتوند، با اشاره به ملی بودن پروژه آبگیری سد مذکور و صرف هزینه های سنگین از سوی دولت، از مسئولان آب نیرو و اهالی روستاها خواست با تعامل بیشتری در راستای اجرای آن گام بردارند.

خادمی، اجرای این پروژه را گامی موثر برای تامین مخازن آبی استان برشمرد و افزود: خشکسالی های اخیر برضرورت اجرای این پروژه افزوده و فرمانداری ها و مسئولان آب نیرو باید هرچه سریعتر با اعمال نظرات کارشناسانه برای حمایت از روستائیانی که با اجرای آن متضرر خواهند شد وارد عمل شوند.



وی خطاب به فرمانداران لالی و مسجدسلیمان اظهار داشت: با توجه به اینکه تصمیم نهایی دادگاه برای اثبات اینکه کدام خانه های روستایی قبل و بعد از انتشار آگهی آبگیری سد و خرید خانه ها و اراضی ساخته شده اند بر اساس نظر نهایی فرمانداران است لازم است نهایت دقت خود را به کار گیرند.



معاون عمرانی استاندار هماهنگی های لازم قبل از آبگیری سد را مهمترین امر در اجرای این پروژه دانست و بیان داشت: اعمال نظر کارشناسانه برای نتیجه گیری سریع در مورد خریداری خانه های روستایی در راس تمام امور بوده و اگر لازم است کارشناسان خارجی نیز به کار گرفته شوند.



وی بر تشکیل جلسه ای با حضور مسئولان آب نیرو و مالکین متضرر به منظور بررسی نهایی وضعیت خرید و انتقال خانه هایشان تاکید کرد و گفت: این جلسه با نگاه به حمایت همه جانبه دولت به قشر محروم و متضرر برگزار شود و در صورت عدم حضور یکی از طرفین، فرماندار مختار به اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناس است.



در این جلسه عبدالرضا لامی زاده فرماندار شهرستان لالی نیز با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه هزینه ای تحت عنوان خسارت به این روستائیان داده نشده گفت: مسئولان آب نیرو تنها هزینه ای با نظر کارشناسانه خود که بعضا زیر قیمت نیز است اقدام به خرید منازل و اراضی روستائیان کرده در صورتی که این روستائیان با اجرای این پروژه متضرر و مجبور به ترک تمام تعلقات خود شده اند.



فرماندار لالی افزود: این فرمانداری سال گذشته آمادگی خود برای اعطای منازل مسکن مهر به منظور اسکان این روستاییان را مطرح کرده که تا کنون منتظر اتمام کار آب نیرو در این مناطق هستیم.



لامی زاده اظهار داشت: در حال حاضر روستاهای شمس، چمن لمه، کبودگرد وآب مایک گلزاری با مسئولان آب نیرو در مورد زمان ساخت منازل مبنی بر قبل و بعد از آگهی آبگیری و خریداری منازل به توافق نرسیده اند و با وجود تنها یک ماه به اجرای پروژه مذکور لازم است طرفین با عنایت و بررسی معاونت امور عمرانی استانداری نسبت به رفع موانع موجود تلاش بیشتری به عمل آورند.



نمایندگان روستاهای فوق نیز گزارش هایی مبنی بر اینکه زمان ساخت منازل قبل از آگهی بوده و از سویی مسئولان آب نیرو حاضر به پذیرفتن آنها نیستند، ارائه کردند.