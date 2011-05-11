احداث بزرگترین مجتمع کودکان سرطانی شمالغرب در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رویا چگینی ظهر چهارشنبه در همایش ماهانه بنیاد کودک ارومیه با اعلام این خبر افزود: این مجتمع رفاهی- درمانی در زمینی به مساحت هزار و 500 متر مربع و با سه هزار متر مربع زیر بنا با مشارکت خیرین و کمکهای دولتی احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه این مجتمع دارای 30 واحد 50 متری مستقل، سالنهای اجتماعات، غذا خوری، نماز خانه، کتابخانه خواهد بود، اظهار داشت: این مجتمع برای کودکان مبتلا به سرطان داخل کشور و کشورهای همسایه خدمات لازم را ارائه خواهد داد.

چگینی تعداد کودکان در حال نگهداری این بنیاد را 80 نفر در حال حاضر عنوان کرد و اظهار داشت: این کودکان در هشت واحد اقامتی که در سال 86 ساخته شده است از خدمات اقامتی و نگهداری استفاده می کنند.

مدیر عامل بنیاد کودک ارومیه بیان کرد: این بنیاد علاوه بر ارائه خدمات به کودکان بیمار 350 کودک دیگر را که استعداد تحصیلی زیادی دارند ولی به لحاظ مالی در مضیقه هستند را زیر پوشش تحصیلی قرار داده است.

چگینی میزان کمک های خیرین به این بنیاد را ماهانه 300 میلیون ریال اعلام و خاطر نشان کرد: این کمک ها در اختیار کودکان بیمار و نیازمند قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بدنبال شیطنتهای دولت آمریکا در جلوگیری از کمک مالی ایرانیان مقیم خارج از کشور به بنیاد های خیریه، این بنیاد نیازمند کمک های مردم استان است.