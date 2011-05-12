به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، سید جعفر حجازی ‌تربیت نیروی انسانی متخصص بومی را از جمله شاخصه های پیشرفت هر استان برشمرد و گفت: در حالی که استان خوزستان در شاخص ظرفیت کتابخانه های عمومی نسبت به جمعیت در رتبه 23 کشوری قرار دارد اما در شاخص تعداد اعضا بین پنج استان برتر کشور جای گرفته که این امر نشان دهنده حجم بالای متقاضیان کتابخوانی و استفاده خوزستانی ها از منابع بازار نشر است.

وی، با تاکید بر اینکه ظرفیت کتابخانه های عمومی استان در بعد کیفی و کمی پاسخگوی سیل عظیم مراجعه‌کنندگان نیست، گفت: نام استان خوزستان در حال حاضر به عنوان جوان ترین استان کشور ثبت شده است. به‌ طوری ‌که 56 درصد از کل جمعیت استان را جوانان زیر 29 سال تشکیل‌ می دهند، در این بین نزدیک به 215 هزار نفر دانشجو و یک میلیون نفر دانش آموز هستند.

رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی خوزستان خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ اهدای کتاب، ورود خیرین به این حوزه، راه اندازی کتابخانه ها در کانون مساجد، سرمایه گذاری در تجهیز و مدرن سازی کتابخانه های عمومی، بازسازی مراکز قدیمی و بهره گیری از سیستم های مجازی از جمله اقداماتی است که در راستای بهینه سازی و رونق کتابخوانی در سطح استان اجرا شده است.



حجازی با اشاره به رابطه مستقیم ارتقای رتبه‌های علمی و جذب جوانان استان در کنکور سراسری با موضوع عضویت آنها در کتابخانه های عمومی، گفت: تعداد کتابخانه های عمومی استان خوزستان با افزایش 60 درصدی از 89 باب کتابخانه در سال 86 به 142 باب در سال جاری افزایش یافته است.



استاندار خوزستان همچنین افزود: روند قبولی جوانان استان در کنکور سراسری امروز رشدی بالغ بر 12 درصد را تجربه کرده و این در حالیست که سالانه 33 درصد به قبولی های رتبه های زیر سه رقمی استان افزوده‌ می شود که بر اساس بررسی های صورت گرفته بیش از 80 درصد رتبه های بالای کنکور سراسری عضو کتابخانه های عمومی استان هستند.



وی بر ضرورت رعایت عدالت در توزیع مکانی مناسب کتابخانه های عمومی در استان اشاره کرد و گفت: توزیع مکانی کتابخانه ها باید در شهرها، شهرستانها و مناطق روستایی استان خوزستان اصلاح شود.



استاندار خوزستان افزود: بر اساس ابلاغیه ای که در دست تنظیم است مقرر شده در همه اماکن عمومی استان از جمله در سالن فرودگاه ها، سالن قطارهای مسافربری و سایر مراکز عمومی که مردم زمانی را در انتظار به سر‌ می برند، مکانی برای مطالعه افراد در نظر گرفته و تجهیز شود که به زودی این طرح عملیاتی خواهد شد.

