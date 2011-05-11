صالحی در دیدار با مالکی خروج فوری نیروهای خارجی از بحرین را خواستار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، علی اکبر صالحی که به بغداد سفر کرده است، امروز چهارشنبه در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق با اشاره به تحولات بحرین گفت: مسئله بحرین راه حل نظامی ندارد.

وی افزود: مطالبات مردم بحرین به روش مسالمت آمیز و دموکراتیک دنبال شده است و می بایست با روش مناسب مورد توجه قرار گیرد.

صالحی در این دیدار حضور نیروهای نظامی و تداوم وضعیت موجود در قبال مردم این کشور را نامناسب خواند و افزود: ورود نیروهای خارجی نه تنها کمکی به حل موضوع نکرده است بلکه اوضاع را پیچیده تر کرده است.

وزیر خارجه با تاکید بر لزوم خروج فوری نیروهای نظامی از بحرین گفت: مذاکره در سایه توجه به مطالبات مردم مهمترین راهکار برای حل مشکلات مردم بحرین است.

همچنین نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار با ابراز رضایت از روند همکاری های دو جانبه با توجه به تحولات منطقه، خواستار توجه به خواسته های مردم و مقابله با اهداف دشمنان شد.

مالکی در خصوص اوضاع بحرین مذاکره و گفتگو و توجه به مطالبات مشروع مردم را مورد تاکید قرار داد و از اینکه خواسته های مردم بحرین که همانند مردم سایر کشورهای منطقه کاملا مسالمت آمیز دنبال می شود و برخی تلاش می کنند آن را به موضوع ساختگی شیعه و سنی تبدیل کنند ابراز تعجب کرد.

نخست وزیر عراق افزود: اگر اوضاع بحرین با حکمت و درایت مدیریت نشود می تواند سرانجام نامعلوم و ناخوشایندی داشته باشد.

در دیدار نوری المالکی و صالحی موضوعات مختلف دو جانبه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

مالکی با ابراز رضایت از همکاری های دو جانبه و تداوم سفرهای مقامات دو کشور و اقدامات مشترک در زمینه میله گذاری مرزی، همکاری های زیست محیطی و نقش سازنده ایران در کمک به بازسازی عراق را مورد تقدیر قرار دارد.