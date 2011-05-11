امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تبادل اطلاعات، تجربیات و همکاری مشترک و تحقق اهداف پژوهشی، پژوهشگاه استاندارد و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تفاهمنامه ای امضا کردند.

این تفاهمنامه به امضای ستوده رئیس پژوهشگاه استاندارد و محمدحسین امید رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران رسیده است.

در این تفاهمنامه بر استفاده از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی طرفین به منظور اجرای پروژه های مشترک و ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از آزمایشگاه های پردیس به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان تاکید شده است.

ایجاد زمینه برای مشارکت اعضای هیئت علمی پژوهشگاه در راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اختصاص دفتر به منظور گسترش بیشتر همکاری ها از دیگر مواردی است که بر آنها تاکید شده است.

انتصاب در پژوهشگاه سازمان استاندارد

طی ابلاغهای جداگانه ای از سوی رحمت ستوده قرباغ رئیس پژوهشگاه استاندارد، با حفظ سمت شاهرخ رامزی به عنوان سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و امورپشتیبانی منصوب شد.

همچنین طی ابلاغهایی، محمدعلی اخوان بهابادی به عنوان مشاور پژوهش و فناوری پژوهشگاه استاندارد و زهره پوراعتدال به عنوان سرپرست دفتر امور پژوهشی، ارتباط با صنایع و مراکز علمی منصوب شدند.