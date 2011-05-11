امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه استاندارد و دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تبادل اطلاعات، تجربیات و همکاری مشترک و تحقق اهداف پژوهشی، پژوهشگاه استاندارد و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، تفاهمنامه ای امضا کردند.
این تفاهمنامه به امضای ستوده رئیس پژوهشگاه استاندارد و محمدحسین امید رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران رسیده است.
در این تفاهمنامه بر استفاده از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی طرفین به منظور اجرای پروژه های مشترک و ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از آزمایشگاه های پردیس به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان تاکید شده است.
ایجاد زمینه برای مشارکت اعضای هیئت علمی پژوهشگاه در راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اختصاص دفتر به منظور گسترش بیشتر همکاری ها از دیگر مواردی است که بر آنها تاکید شده است.
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