کمیته 3 نفره موفق به وحدت اصولگرایان نخواهند شد

محسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند فعالیت کمیته 3 نفره اصولگرایان گفت: بعد از اتفاقات اخیر در کشورمان و احتمال عدم تقید رئیس جمهور به تصمیمات کمیته 3 نفره و محوریت در میان اصولگرایان به نظر می رسد که باید راهکارهای دیگری برای وحدت اصولگرایان اندیشیده شود.

وی افزود: هم اکنون ائتلاف جبهه پیروان خط امام و رهبری با محور مشخص و در چارچوب توافقات انجام شده در حال انجام فعالیت های خود هستند.

یحیوی همچنین تاکید کرد که با توجه به شرایط فعلی احتمال وحدت و هماهنگی اصولگرایان توسط کمیته 3 نفره را بسیار ضعیف می دانم و معتقدم که این سه نفر موفق به وحدت اصولگرایان نخواهند شد و دیگر نمی توانند کارآمد باشند.

فعالیت لیست 13 نفره اصولگرایان تحقق نخواهد یافت

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سئوالی درباره سرنوشت لیست 13 نفره اصولگرایان اظهار داشت: تصور نمی کنم فعالیت افراد پیشنهادی در این لیست محقق شود.

به گزارش مهر پیش از این عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اسامی 13 عضو کمیته اصلی اصولگرایی را برای انتخابات مجلس نهم عسگراولادی، حداد عادل، ولایتی، ثمره هاشمی، سید شهاب الدین صدر، ابوترابی فرد، حسین فدایی، محسن کوهکن، احمد توکلی، چمران، محصولی، باهنر و رضا آشتیانی اعلام کرده بود.

ولی اسماعیلی همچنین اعلام کرده بود که این 13 نفر به رئیس جمهور معرفی می شوند و از میان آنها رئیس جمهور 9 نفر را انتخاب می کند تا بحث انسجام و اتحاد میان اصولگرایان را پیگیری کنند.