برنامه چهار هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر واترپلو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هفتههای اول تا هفته چهارم از دور برگشت مسابقات واترپلوی لیگ برتر باشگاههای کشور اعلام شد و طبق این برنامه هفته نخست در روزهای 23 و 24 اردیبهشتماه و هفته چهارم و پایانی دوم و سوم خردادماه برگزار خواهد شد.
- برنامه کامل این رقابتها به شرح زیر است:
هفته اول:
جمعه - 23/2/90
* نفت امیدیه - هیئت شنای آذربایجان شرقی
* هیئت شنای زنجان - هیئت شنای خراسان رضوی
* نفت و گاز گچساران - فولاد ماهان سپاهان
* هیئت شنای کرمان - دانشگاه آزاد تهران
* خانه شناگران اصفهان - هیئت شنای گیلان
شنبه - 24/2/90
* هیئت شنای خوزستان - هیئت شنای فارس
هفته دوم:
دوشنبه - 26/2/90
* نفت وگاز گچساران - نفت امیدیه
* هیئت شنای خوزستان - هیئت شنای زنجان
* هیئت شنای کرمان - خانه شناگران اصفهان
* هیئت شنای خراسان رضوی - فولاد ماهان سپاهان
* هیئت شنای گیلان - هیات شنای آذربایجان شرقی
سه شنبه - 27/2/90
* هیئت شنای فارس - دانشگاه آزاد تهران
هفته سوم:
جمعه - 30/2/90
* هیئت شنای زنجان - هیئت شنای فارس
* خانه شناگران اصفهان - دانشگاه آزاد تهران
* فولاد ماهان سپاهان - هیئت شنای خوزستان
* نفت وگاز گچساران - هیئت شنای گیلان
* نفت امیدیه - هیئت شنای خراسان رضوی
* هیئت شنای کرمان - هیئت شنای آذربایجان شرقی
هفته چهارم:
دوشنبه - 2/3/90
* هیئت شنای فارس - خانه شناگران اصفهان
* هیئت شنای خوزستان - نفت امیدیه
* هیئت شنای گیلان - هیئت شنای خراسان رضوی
سه شنبه - 3/3/90
* هیئت شنای زنجان - فولاد ماهان سپاهان
* هیئت شنای آذربایجان شرقی - دانشگاه آزاد تهران
* هیئت شنای کرمان - نفت و گاز گچساران
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