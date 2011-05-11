به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در خصوص اختلاف نظر دولت و مجلس درباره ادغام هشت وزارتخانه به خبرنگاران گفت: بر اساس اصل 133 قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها را قانون مشخص میکند و ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس هم دولت را مکلف به ادغام وزارتخانهها و کاهش آنها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کردهاند.
وی افزود: وظایف واختیارات وزارتخانههای جدید که حاصل ادغام وزارتخانهها هستند را باید در لایحهای به مجلس ارائه دهیم تا تصویب شود که دولت این کار را انجام داده و در جلسه امروز هیئت وزیران شرح وظایف و اختیارات وزارتخانههای ادغام شده برای ارائه به مجلس تصویب شد.
معاون رئیس جمهور گفت: حکم 137 قانون برنامه چهارم مصوب مجلس دولت را مکلف کرده بود که تشکیلات کلان را طراحی کرده و لایحه بدهد و وقتی در ماده 53 برنامه پنجم دولت را مکلف کرده وزارتخانهها را ادغام کند اختیار اینکار به دولت داده شده و تیین اختیارات و وظایف این وزارتخانهها بر عهده مجلس است و لذا کار دولت خلاف قانون نیست.
خبرنگاری از فروزنده درباره نظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن اداره دو وزارتخانه ادغام شده توسط وزیر یکی از این وزارتخانهها توضیح داد: نظام اداری نظامی زنده و پویا است و اگر میخواهیم این نظام را ترمیم کنیم نباید فعالیت آن که با امور مردم سروکار دارد را متوقف کنیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر وزارتخانههای ادغام شده در حال فعالیت هستند و شرح وظایف و اختیارات آنها را به مجلس میدهیم تا تصمیمگیری شود و هر تغییری که در آن صورت گیرد، اعمال خواهیم کرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور از مجلسیها خواست که دولت را در کار مهم تحول نظام اداری یاری دهند و تصریح کرد: احکام ادغام وزارتخانهها از برنامه سوم وجود داشته و ما به دنبال اصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاههای اجرایی هستیم و میخواهیم وظایف حاکمیتی را انجام داده و تصدیگری امور را به مردم واگذار کنیم.
فروزنده افزود: دولت شجاعت داشته کار اساسی ترمیم کابینهها را انجام دهد و ما در واقع کار زمین مانده را دنبال میکنیم و با تشکیل کارگروههایی کار مطالعاتی بر روی آن انجام دادیم و عموم نمایندگان هم همین نظر را دارند.
وی ادامه داد: وقتی دو وزارتخانه ادغام میشوند و وظایف یکی از آنها به وزیر موجود واگذار میشود وزارتخانه دیگر موضوعیت ندارد و وزیری که هست و کار را به عهده دارد و این قانونی است.
معاون رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: مجلس به وزرا رای اعتماد داده و همین مجلس به دولت اذن ادغام وزارتخانهها را داده و شرح وظایف آنها را در قالب لایحه ارائه میدهیم تا تصویب کنند و نیازی به معرفی وزیر برای رای اعتماد نیست و ما نظر مجلس را عملیاتی میکنیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور از تصویب لایحه شرح وظایف وزارتخانههای ادغامشده در جلسه امروز هیئت وزیران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در خصوص اختلاف نظر دولت و مجلس درباره ادغام هشت وزارتخانه به خبرنگاران گفت: بر اساس اصل 133 قانون اساسی تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها را قانون مشخص میکند و ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس هم دولت را مکلف به ادغام وزارتخانهها و کاهش آنها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کردهاند.
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