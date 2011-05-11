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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

معاون دانشگاه آزاد خبر داد:

حمایت از تحقیقات و پایان نامه های مرتبط با سند چشم انداز

حمایت از تحقیقات و پایان نامه های مرتبط با سند چشم انداز

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از حمایت تحقیقات و پایان نامه های مرتبط با سند چشم انداز خبر داد و گفت: پروژه های ملی در حوزه سند چشم انداز، طراحی و رصد پایان نامه ها، طراحی برنامه های پژوهشی و فعالیت بین بخشی از برنامه های سال 90 پژوهشکده چشم‌انداز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون رهنما روز چهارشنبه در مراسم افتتاح پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی دانشگاه آزاد در ‌واحد علوم و تحقیقات در جمع خبرنگاران با اشاره به ماموریت های پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی خاطرنشان کرد: ارائه مشاوره مرتبط با سند چشم انداز و آینده پژوهی از مهمترین ماموریت های این پژوهشکده است اما برای سال 90 اهداف کوتاه مدتی نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ایجاد پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی در دانشگاه آزاد، گفت: این پژوهشکده در گروه پژوهشکده های نوع سوم است که بر اساس مجوز وزارت علوم، یک مرکز آموزش عالی می تواند با یک دستگاه اجرایی پژوهشکده مشترک تاسیس کند از این رو پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی با همکاری دانشگاه آزاد و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شد.

رهنما افزود: دو دستگاه علمی و اجرایی دانشگاه آزاد و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور اجرایی کردن اهداف سند چشم انداز به عنوان یکی از اسناد بالادستی نظام در این پژوهشکده فعالیت های متعدد تخصصی و علمی خواهند داشت.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف چشم انداز 1404 نیاز به نهادهای علمی در کشور است که بتوانند برای فرآیندهای اجرایی، اتاق علمی تشکیل دهد تا این مجموعه شکل اجرا به خود بگیرد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد یادآور شد: هیئت امنای پژوهشکده اساسنامه آن را به امضا رساند و ساختار فعالیت پیش بینی شده است و ریاست دانشگاه آزاد و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اعضای هیئت امنای این پژوهشکده هستند.

کد مطلب 1309485

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