دستگیری سرکرده افغان یک شبکه قاچاق موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) طی یک سلسله عملیات اطلاعاتی شبکه قاچاق موادمخدر در اصفهان شناسایی ، منهدم و سرکرده افغان این باند به همراه 2 نفر دیگر از اعضای باند دستگیر شد.
از این شبکه قاچاق، مقدار 620 کیلوگرم کراک افغانی که برای توزیع در استانهای تهران و آذربایجان غربی تأمین شده بود، کشف شد. همچنین مبالغی وجه نقد، 2 دستگاه خودرو سواری، مقادیر مسکوک و زیورآلات طلا و یک باب منزل مسکونی توقیف و ضبط شد.
سایر افراد مرتبط با این شبکه نیز شناسایی شده و در اختیار مراجع محترم قضایی قرار گرفتهاند.
مقدار 620 کیلوگرم کراک افغانی از یک شبکه قاچاق موادمخدر در اصفهان کشف و سرکرده افغان این باند به همراه 2 نفر دیگر از اعضای این باند دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) طی یک سلسله عملیات اطلاعاتی شبکه قاچاق موادمخدر در اصفهان شناسایی ، منهدم و سرکرده افغان این باند به همراه 2 نفر دیگر از اعضای باند دستگیر شد.
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