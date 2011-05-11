دستگیری سرکرده افغان یک شبکه قاچاق موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) طی یک سلسله عملیات اطلاعاتی شبکه قاچاق موادمخدر در اصفهان شناسایی ، منهدم و سرکرده افغان این باند به همراه 2 نفر دیگر از اعضای باند دستگیر شد.



از این شبکه قاچاق، مقدار 620 کیلوگرم کراک افغانی که برای توزیع در استان‌های تهران و آذربایجان غربی تأمین شده بود، کشف شد. همچنین مبالغی وجه نقد، 2 دستگاه خودرو سواری، مقادیر مسکوک و زیورآلات طلا و یک باب منزل مسکونی توقیف و ضبط شد.



سایر افراد مرتبط با این شبکه نیز شناسایی شده‌ و در اختیار مراجع محترم قضایی قرار گرفته‌اند.

