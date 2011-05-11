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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

برگزاری همایش مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: بیست و سومین همایش فصلی مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل پزشکی قانونی گلستان بعد از ظهر چهارشنبه در این همایش ضمن تشریح عملکرد پزشکی قانونی استان گفت: در بخش پزشکی آزمایشگاهی در سال گذشته شاهد رشد 68 درصدی بودیم که قسمت عمده‌ای از آزمایشگاهها در سال جاری فعال خواهند شد.

عباس قربانی ثمینی افزود: ارائه خدمت به مردم و اجرا و تحقق عدالت وظیفه دستگاه قضایی است و پزشکان قانونی به عنوان کارشناسان این دستگاه فعالیت می‌کنند.

به گفته وی پزشکی قانونی با چهار هزار سال قدمت وقتی شکل گرفت که بشر دردمند و قانونمند شد و به دنبال آن حقوق و قانون و پزشکی را درک کرد.

مدیر کل پزشکی قانونی گلستان از تعیین خسارتها در مقوله‌های مختلف به عنوان وظیفه سنتی این سازمان یاد کرد و افزود: در استان فقط به میزان یک چهارم از امکانات و استانداردها را در اختیار داریم.

قربانی ثمینی بیان کرد: پزشکی قانونی بنا به وظیفه ذاتی و تکالیف قانونی که به عهده دارد در مرحله پس از وقوع بحران نقش مهمی را ایفا می کند و فعالیتهای این سازمان علاوه بر کاهش آلام سانحه دیدگان نقش موثری در پیشگیری از خطر شیوع بیماری های عفونی داشته که از جمله اقدامات پزشکی قانونی در خصوص سلامت در حوادث و بلایاست.

کد مطلب 1309503

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