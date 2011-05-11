راه آهن شمال بدنبال جذب منابع جدید بار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرهاد ظهورپرواز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: راه آهن شمال در سال جهاد اقتصادی پیرامون برنامه های بازاریابی و منابع جدید جذب بار جهت افزایش سهم حمل بار ریلی، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: بخشی از این اقدامات شامل پیگیری ها و مکاتبات با صنایع پتروشیمی استان گلستان که تولیدات آن شامل فرآورده های اوره با ظرفیت سالانه یک میلیون و 186هزارو 250 تن و تولید آمونیاک با ظرفیت 748 هزار و 250 تن در سال است.

مدیرکل راه آهن شمال اذعان داشت: در صورت احداث خط فرعی ریلی و اتصال به شبکه راه آهن میزان فرآورده های مورد حمل از طریق راه آهن در مراحل مقدماتی حداقل 355 هزار تن اوره اعلام شده که با اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن نیز مکاتبه شد.

ظهورپرواز افزود: شرکت کشت و صنعت شمال که مواد اولیه مورد نیاز آن دانه روغنی به میزان سالیانه یک میلیون و 150 هزار تن است که با احداث خط فرعی جدید میزان حمل توسط راه آهن حدود 600 هزار تن دانه های روغنی و 80 هزار تن روغن از مبدأ بندر امام است.

وی گفت: در مورد اتصال شهرکهای صنعتی به شبکه راه آهن سراسری مکاتباتی نسبت به شروع مطالعات اولیه و تهیه طرح اجرایی از طریق استاندار مازندران به مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی انجام شده که در این خصوص به نظر می آید باید از سوی مسئولان استان جدیت بیشتری در پیگیری ها صورت گیرد.

وی افزود: منابع جذب بار دیگری نظیر دکارخانه سیمان نکا با 15 هزار تن سیمان صادراتی به صورت ماهانه و کارخانه سیمان فیروزکوه وجود دارند.