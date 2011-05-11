حق و حقوق کرج در کنار البرز فراموش نشود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عزیز اکبریان صبح چهارشنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری کرج در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: تقویت تمامی حوزه های مختلف این شهرستان اولویتی است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان شهرستان و استان قرار گیرد.

وی افزود: تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری به این شهرستان باید به جد در دستور کار مدیران قرار گیرد تا در پایان سال بتوان شاهد تحولات اساسی و زیرساختی در حوزه های مختلف شهرستان بود.

این مسئول با اشاره به اینکه برخی مدیران شهرستان کرج نسبت به پیگیری مصوبات سفر کوتاهی می کنند، خاطر نشان کرد: عملیاتی شدن اهداف دولت در راستای ارائه خدمات به مردم مستلزم پیگیری جدی وظایف ذاتی دستگاههاست که متاسفانه با غفلت برخی مدیران مواجه است.

80 درصد البرز متشکل از شهرستان کرج است

نماینده مردم کرج، آسارا و اشتهارد در مجلس با بیان اینکه 80 درصد استان البرز را شهرستان کرج تشکیل می دهد، یادآور شد: کرج به عنوان مرکز استان تازه تاسیس البرز نیازمند نگاه ویژه مدیران استانی و شهرستانی است تا بتواند علاوه بر ارائه خدمات بهینه به مردم، این استان را به جایگاه واقعی خود در سطح کشور برساند.

وی بیان کرد: تحقق این مهم تنها در سایه توجه بیش از پیش مدیران شهرستان و استان و همچنین انجام وظایف ذاتی دستگاه ها میسر است که انتظار می رود با دقت نظر مدیران و مسئولان به مطالبات اصلی مردم پاسخ مثبت داده شود.

اکبریان برقراری تعامل مناسب و دوسویه میان مدیران و نمایندگان مجلس را راهی مناسب برای حل مشکلات این شهرستان ذکر کرد و گفت: عملیاتی شدن بسیاری از طرحهایی که در گذشته اجرایی شدن آنها غیرممکن می کرد به واسطه تعامل مناسب میان مدیران شهرستان و نمایندگان مجلس عملیاتی شد که تحقق آن تنها درسایه تعامل و وحدت رویه میان مسئولان و مدیران بوده است.