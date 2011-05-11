علوم انسانی را باید براساس فرهنگ اسلامی تولید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس و جمعی از مدیران سازمان جهاد دانشگاهی کشور که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با اشاره به تلاش و کوشش مسئولان جهاد دانشگاهی در راه پیشرفت و توسعه کشور اظهار داشت: هدف این مرکز احیا و بازگرداندن اسلام ناب محمدی است که جهاد دانشگاهی باید علوم انسانی را بر اساس فرهنگ اسلامی تولید کند.



وی با بیان اینکه زمانی که در غرب دانشمندی سر‌شناسی وجود نداشت در ایران دانشمندان بزرگی زندگی می کردند، گفت: غرب مدتی به دنبال سکولاریسم بوده است که بعد از آن دوباره به سمت کشورهای مسلمان بازگشت تا ایجاد اختلاف کند و همچنین روز به روز بر ضعف و انحطاط کشورهای مسلمان و قدرت خودشان بیافزایند.



آیت الله نوری همدانی گفت: در گذشته دانشگاه‌ها افرادی را تربیت و پرورش می‌کردند که به نوعی غرب گرا بودند ولی امروزه بیداری اسلامی در بین مسلمانان جهان از جمله تونس، لیبی و بحرین بوجود آمده است و در بین کشورهای اسلامی و منطقه این بیداری اسلامی روز به روز در حال توسعه است.



این مرجع تقلید در خصوص توسعه و کشت داروهای گیاهی افزود: در گذشته داورهای گیاهی امتیاز بسیاری در کشورهای اسلامی داشته است ولی امروزه چندین عامل سبب انحطاط این امر شده است.



خواص داروهای گیاهی از بین رفته است



وی ادامه داد: ارتحال علما و بزرگانی که در زمینه گیاهان دارویی فعالیت داشتند و همچنین از بین رفتن خاصیت گیاهان از جمله مواردی است که سبب ضعیف شدن کاربرد این علم در کشور شده است.



استاد برجسته حوزه افزود: گیاهان دارویی در گذشته دارای خواص بسیار بودند اما امروزه گیاهان همانند گذشته دارای خواص مفید نیستند به عنوان مثال هنداونه قرمز و خوش رنگ است اما طعم و خاصیت ندارد.



نوری همدانی گفت: داروهای گیاهی بدلیل نداشتن مواد شیمیایی مضرر نیستند اما داورهای غیر گیاهی شیمیایی و مضرر هستند.



مسائل شرعی در درمان ناباروری رعایت شود



این مرجع تقلید در خصوص فعالیت‌های موسسه رویان گفت: تولید موجود زنده و ایجاد حیات یکی از قدرت‌های پروردگار است که از عناصر بی‌جان موجود زنده بوجود آورد.



وی ادامه داد: کارهای رویان و تولید موجود زنده، خلق کردن و اختراع نیست بلکه اکتشافات است یعنی آگاهی بر قوانین حاکم بر طبیعت که امروزه با یادگیری این قوانین توانسته‌ایم موجود زنده بوجود آوریم و این کار شایسته و خوبی است و همچنین درمان ناباوری کار بسیار مهمی است که شرع آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.