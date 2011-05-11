3.4 میلیارد ریال غرامت به دامداران آذربایجان غربی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار به یک هزار و 14 نفر از صاحبان لاشه های ضبطی در آذربایجان غربی به عنوان غرامت پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی در راستای حمایت از صنعت دامپروری و مرغداری استان و ارتقا سطح بهداشت عمومی جامعه و تامین بخشی از خسارات وارده به صاحبان لاشه های ضبطی دام و طیور از محل درآمدهای حاصل از کشتارگاههای استان این غرامت را پرداخت کرده است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در طول سال 89 بالغ بر یک میلیارد و500 میلیون ریال به عنوان غرامت به صاحبان لاشه های ضبطی در کشتارگاه های دام و طیور استان شامل 732 نفر مرغدار، 128 نفر گاودار و 89 نفرگوسفنددار پرداخت شده است .

به گفته دیلمقانی همچنین از محل اعتبارات طرح ملی سل و بروسلوز و همچنین بیماری مشمشه بالغ بر یک میلیارد و 970 میلیون ریال به عنوان غرامت به 65 نفر از صاحبان دامهای مبتلا به سل و بروسلوز گاوی و مشمشه اسب پرداخت شده است.