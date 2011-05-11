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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

کشتی جام قهرمانان/

فرنگی‌کاران جوان فردا راهی ترکیه می‌شوند

فرنگی‌کاران جوان فردا راهی ترکیه می‌شوند

تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان به منظور حضور در جام قهرمانان ترکیه بامداد پنجشنبه راهی آنکارا می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان به منظور آمادگی برای شرکت در رقابتهای آسیایی اندونزی در خردادماه و جهانی رومانی در مرداد ماه در رقابتهای جام قهرمانان ترکیه شرکت می کند.

مسابقات اوزان 50، 66 و 96 کیلوگرم این رقابتها روز جمعه، اوزان55، 74 و 120 کیلوگرم روز شنبه و وزنهای 60 و 84 کیلوگرم روز یکشنبه برگزار می شود که ترکیب تیم ایران در این رقابتها بشرح زیر است:

 50 کیلوگرم: مهرداد مردانی - حمیدرضا خامسی
55 کیلوگرم: بهزاد قاسمی
60 کیلوگرم: سامان عبدولی
66 کیلوگرم: مهدی زیدوند
74 کیلوگرم: یوسف قادریان- کمال محمدعلیزاده
84 کیلوگرم: مجید علیاری
96 کیلوگرم: مهرداد بایندور
120 کیلوگرم: یاشار عیسی‌زاده
سرمربی: ناصر نوربخش
مربیان: نادر مشروطی- هاشم میرزاده- مهرزاد قلاوند
داور: بهروز هندی‌جانی
سرپرست: محسن حلوایی
کد مطلب 1309547

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