به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان به منظور آمادگی برای شرکت در رقابتهای آسیایی اندونزی در خردادماه و جهانی رومانی در مرداد ماه در رقابتهای جام قهرمانان ترکیه شرکت می کند.
مسابقات اوزان 50، 66 و 96 کیلوگرم این رقابتها روز جمعه، اوزان55، 74 و 120 کیلوگرم روز شنبه و وزنهای 60 و 84 کیلوگرم روز یکشنبه برگزار می شود که ترکیب تیم ایران در این رقابتها بشرح زیر است:
50 کیلوگرم: مهرداد مردانی - حمیدرضا خامسی
55 کیلوگرم: بهزاد قاسمی
60 کیلوگرم: سامان عبدولی
66 کیلوگرم: مهدی زیدوند
74 کیلوگرم: یوسف قادریان- کمال محمدعلیزاده
84 کیلوگرم: مجید علیاری
96 کیلوگرم: مهرداد بایندور
120 کیلوگرم: یاشار عیسیزاده
سرمربی: ناصر نوربخش
مربیان: نادر مشروطی- هاشم میرزاده- مهرزاد قلاوند
داور: بهروز هندیجانی
سرپرست: محسن حلوایی
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