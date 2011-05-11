به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان به منظور آمادگی برای شرکت در رقابتهای آسیایی اندونزی در خردادماه و جهانی رومانی در مرداد ماه در رقابتهای جام قهرمانان ترکیه شرکت می کند.

مسابقات اوزان 50، 66 و 96 کیلوگرم این رقابتها روز جمعه، اوزان55، 74 و 120 کیلوگرم روز شنبه و وزنهای 60 و 84 کیلوگرم روز یکشنبه برگزار می شود که ترکیب تیم ایران در این رقابتها بشرح زیر است: