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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۵۸

30 اردیبهشت؛ زمان برگزاری آزمون اعزام به مدارس خارج از کشور

30 اردیبهشت؛ زمان برگزاری آزمون اعزام به مدارس خارج از کشور

مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش زمان برگزاری اعزام به مدارس خارج از کشور فرهنگیان را 30 اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالامیرعرفی گفت: این آزمون با 13 هزار فرهنگی در 25 رشته بر اساس منابع اعلام شده از سوی مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در دو بخش عمومی و اختصاصی برگزار می شود. 

وی افزود: با توجه به زمان برگزاری همزمان آزمون درساعت 9 صبح روزجمعه 30 اردیبهشت درمراکز استان ها، داوطلبان می توانند از ساعت 11 صبح روز یکشنبه، بیست و پنجم اردیبهشت لغایت 11 صبح روز پنج شنبه، بیست و نهم اردیبهشت از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش و پرورش کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

عرفی خاطر نشان کرد:زمان اعلام نتایج متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شدوداوطلبان می توانندبا مراجعه به سایت مرکز سنجش به نشانی الکترونیکی www.aee.medu.ir ازنتیجه آزمون مطلع شوند.

شایان ذکراست؛ داوطلبان پذیرفته شده در آزمون تئوری که تعداد آنان بر اساس دو برابر مورد نیاز اعلام می شود، بایدمراحل مصاحبه وگزینش را نیزپشت سر بگذارند.

کد مطلب 1309554

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